الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

60 منشأة صحية تشارك فى مبادرة اكتشاف الأورام السرطانية بالأقصر

مبادرة الاكتشاف المبكر
مبادرة الاكتشاف المبكر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بـ محافظة الأقصر عن مشاركة جميع منشآتها الصحية البالغ عددها 60 منشأة منها 54 وحدة ومركزًا بالإضافة إلى 6 مستشفيات للإحالة، في المبادرة القومية التي تم إطلاقها للكشف والاكتشاف المبكر عن عدد من الأورام السرطانية، وهى مجانية بالكامل سواء الكشف أو تقديم العلاج اللازم في حالة اكتشاف أي من الأورام السرطانية المستهدفة. 

وتستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر لأربعة أنواع من الأورام السرطانية، الكشف المبكر عن أورام الرئة، والكشف المبكر عن أورام القولون، والكشف المبكر عن أورام البروستاتا وأورام عنق الرحم، وتشمل المبادرة جميع المواطنين من عمر 18 عامًا فما فوق، وتشارك فيها جميع المنشآت الصحية لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

تقدم المبادرة الاكتشاف المبكر لتلك الأورام مما يساعد على سرعة الاستجابة للعلاج، وتخفيف المعاناة والألم عن المواطنين الذين يكتشفون الإصابة في مراحل متأخرة، من خلال أحدث الأساليب التكنولوجية والطبية الحديثة باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتقدمة مثل أجهزة فحص التسلسل الجيني.

ويمكن لجميع الأفراد التوجه لوحدات ومراكز طب الأسرة للفحص الأولي، وفي حالة الحاجة لاستكمال الفحوصات والأشعة الاستكشافية تتم إحالة المواطنين للمستشفيات المخصصة لاستكمال الفحوصات والإجراءات من أجل الاطمئنان والمتابعة الدورية، أو في حال ظهور نتائج الإصابة أو الاشتباه يتم تقديم الخدمات والعلاج بالمجان.

محافظة الأقصر الأورام السرطانية الهيئة العامة للرعاية الصحية أورام الرئة أورام القولون

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