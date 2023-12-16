افتتاح المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر غدًا

تشهد محافظة الأقصر حفل افتتاح فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الـ13، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بساحة أبو الحجاج بالأقصر، مساء غد الأحد، "دورة المخرج عبد الرحمن الشافعي"، بمشاركة شيوخ لعبة التحطيب بمحافظات الصعيد و9 فرق فنون شعبية تابعة لقصور الثقافة، ويستمر المهرجان حتى 20 ديسمبر الجاري.

وفي إطار الحفاظ على الموروث الشعبي للعبة التحطيب وخصوصًا بعد تسجيل لعبة التحطيب كأحدي أهم اللعبات التراثية المصرية ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي للبشرية ( باليونسكو ) وان مهرجان التحطيب بالأقصر، وارتباطها بالعادات الفرعونية القديمة في طيبة وعشق الكبار والأطفال لها من أبناء الصعيد.

تاريخ التحطيب

تعود لعبة التحطيب لرسومات على جدران معبد الكرنك وكانت إحدى هوايات أمراء الأسر الفراعنة المتعاقبة وكان من يفوز هو من يسقط العصا من يد الآخر ومن يفوز في نهاية اليوم تكون جائزته فورية وهى تاج من أوراق البردي وجلسة مع حامى القصر.

أجندة حافلة لقصور الثقافة هذا الأسبوع

تحفل أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حتى يوم الخميس المقبل، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

ومن أبرز تلك الفعاليات انطلاق عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة، على مسرح السامر بالعجوزة، اليوم الجمعة، والذي يضم أفضل 5 عروض مسرحية تم تقديمها في الدورة ال 30 من المهرجان الختامي لنوادي المسرح في أكتوبر الماضي، وتقدم جميع العروض طوال فترة الملتقى مجانا للجمهور، في تمام السابعة مساء.

كما تطلق الهيئة اليوم السبت، أولى فعاليات الملتقى الرابع عشر لفتيات المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" بأسوان، بهدف تطوير ودعم مهارات وقدرات الفتيات، والسيدات المصريات من المحافظات الحدودية ضمن برامج العدالة الثقافية وخطط التنمية الشاملة، ويستمر حتى 24 ديسمبر الجاري.