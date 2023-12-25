"أسس السلوك الإنساني" في عرض مشاريع طب المنصورة الجديدة

نظمت كلية الطب جامعة المنصورة يوم علمي لعرض المشاريع الخاصة بمقرر أسس السلوك الإنساني وعلم النفس الذي يدرس لطلاب الفرقة الاولي بكلية الطب تحت اشراف دكتور محمد متولي ودكتور سلوي طوبار.

وتناولت المشاريع الكثير من المواضيع المتعلقة بالمقرر ومنها: مدارس ونظريات السلوك الإنساني، علم نفس الإرهاب، علم نفس السمنة، الذكاء العاطفي، نظريات التعلم، ضغوط الحياة وطرق التأقلم، الصراعات، أزمة الهوية عند الشباب، أزمة منتصف العمر، الابداع، صناعة واتخاذ القرار.

تم عرض تلك المعلومات في صورة بوسترات ومطويات لتوصيل المعلومات بشكل مبسط وابداعي لطلاب كلية الطب والكليات الاخري. ويأتي ذلك في ضوء رؤية جامعة المنصورة الجديدة في إعداد خريجين مؤهلين مهنيا وقادرين علي إحداث تغيير ملموس لأنفسهم ووطنهم ومحيطهم المجتمعي.

وصرحت عميدة الكلية بأن المشاريع البحثية جائت كلها مثمرة ومعبرة عن مدى استيعاب وفهم الطالب المادة العلمية والعمل بروح الجماعة والعمل كفريق متكامل وتداخل في العرض بالنقاش عميدة الكلية واعضاء اللجنة وفي نهاية عرض المشاريع العلمية، اثنت اللجنة والحضور على مشاريع الطلاب المتنوعة.

بدء فعاليات ورشة عمل لجراحات نادرة بمركز جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة



بدأت اليوم الاثنين فعاليات ورشة عمل وبث حى لجراحات نادرة عن عمليات استبدال جذع الشريان الأورطى وعمليات روس والتى ينظمها مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة وتستمر خلال الفترة من ٢٥ - ٢٦ ديسمبر، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب والدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور سامر رجال مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، بمشاركة 200 طبيب من كادر وزارتى الصحة والتعليم العالي.

تحت إشراف الدكتور سامح ابراهيم رئيس ورشة العمل والدكتور محمد سند مقرر ورشة العمل.

وأكد د.محمد سند نائب مدير المركز ومقرر ورشة العمل، إن الورشة عبارة عن استخدام الأنسجة الحيوية والحفاظ على الصمامات الطبيعية الخاصة بالمريض فى عمليات مرضى الصمام والشريان الأورطي.

أشار الى أهمية تبادل الخبرات من الخارج حيث يستخدم جراحى القلب والصدر في الولايات المتحدة أحدث التقنيات، ومن خلال ورش العمل يستطيع الجراحين بالمركز التعرف على هذه الخبرات المميزة ليكونوا على درجة عالية من المهارة ليستطيعوا تنفيذ إجراءات معقدة ومتخصصة غير متاحة في أماكن أخرى.

أضاف أن ورشة العمل تستضيف الدكتور سامح سعيد أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بجامعة نيويورك، وسيتم عمل بث مباشر من غرف العمليات مباشرة إلى قاعة الاجتماعات والتى يشارك بها 200 طبيب من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة.

جانب من اليوم العلمي