إصابة 7 في انقلاب ميكروباص على طريق المنصورة - القاهرة

أُصيب 7 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة - القاهرة، بالقرب من نزلة كوبري أجا.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مديرية الصحة - إدارة وحدة الإسعاف - يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أمام نزلة كوبري أجا في اتجاه المنصورة قادمًا من القاهرة.

نتج عن الحادث إصابة نادر أحمد أبو المعالي (38 سنة)، ومحمد محمود الحنفى (38 سنة) من البساتين بمركز أجا، وإيناس أبو المعارف محمد (28 سنة) من قرية البساتين بمركز أجا، وروان السيد الجزار (20 سنة) من قرية البانية بمركز أجا، وكريم محمد عبد المقصود (30 سنة) من قرية كفر المندرة بمركز أجا، وعبد الفتاح محمد (38 سنة) من قرية شبراويش بمركز أجا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أجا لتلقي العلاج اللازم، وقد انتقلت الأجهزة الأمنية ومجلس مدينة أجا ومرور الدقهلية، وتم إعادة فتح الطريق بعد رفع السيارة.