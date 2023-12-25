أبوالغيط يرحب باتفاق الأطراف اليمنية: "خطوة إيجابية"

اعتبر أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اتفاق الأطراف اليمنية على الالتزام بعدد من التدابير يشمل وقف إطلاق النار، وتنفيذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية، فضلًا عن العمل على استئناف عملية سياسية جامعة "خطوة إيجابية".

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبوالغيط يرى أن اتفاق الأطراف اليمنية يعد فرصة جديدة في طريق الاستجابة لتطلعات الشعب اليمني، وأنها تبعث الأمل في تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، وفي خلق الظروف المساعدة لإطلاق حوار سياسي يمني- يمني يؤدي إلى سلام دائم، وأكد أن الأولوية هي مواجهة الأزمات الإنسانية، وضمان استقرار الوضع الأمني في البلاد، وعدم تشكيل تهديدات على الجيران.

اقرأ أيضًا: لا احتفالات لعيد الميلاد مع حرب غزة الوحشية.. العالم يرفض العدوان الإسرائيلى

ودعا الأمين العام للجامعة جميع الأطراف اليمنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة من أجل إنجاح الاتفاق وتجاوز التحديات الخطيرة التي تهدد اليمن وكل المنطقة.

وأشاد أبوالغيط بالجهود المبذولة من جانب المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة، في دعم ومواكبة الأطراف اليمنية للوصول إلى هذه النتائج بأمل أن تتأسس عليها تسوية شاملة للأزمة اليمنية المستمرة منذ عقد.