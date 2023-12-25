لا احتفالات لعيد الميلاد مع حرب غزة الوحشية.. العالم يرفض العدوان الإسرائيلى

شهدت عدة مدن حول العالم تظاهرات ضخمة قبل أعياد الميلاد، للتنديد باستمرار الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة واستشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني منهم ما لا يقل عن 8 آلاف طفل، حيث طالبت الحشود من أوروبا للولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار ومقاطعة العلامات التجارية العالمية الداعمة لإسرائيل، قبل ساعات وجيزة من انطلاق احتفالات عيد الميلاد في العالم.

بريطانيا تنتفض مرة أخرى

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن الآلاف تظاهروا في شارع أكسفورد في لندن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ومقاطعة العلامات التجارية "المرتبطة بإسرائيل"، حيث توقفت حركة المرور في منطقة التسوق المزدحمة قبل أيام من عيد الميلاد.

وكتب المنظمون والمجموعة الناشطة Sisters Uncut على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت: "لا يمكن أن يكون هناك عيد ميلاد كالمعتاد بينما تحدث إبادة جماعية"، داعين إلى مقاطعة العلامات التجارية التي تدعم إسرائيل.

وهتف المتظاهرون أمام متجرين تابعين لـ "زارا" "بينما كان البعض يتسوق، القنابل تسقط.. زارا، زارا، لا يمكنك الاختباء، توقفي عن دعم الإبادة الجماعية" في إشارة إلى الحملة الانتقامية الإسرائيلية، التي أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن آلاف المتظاهرين خرجوا إلى شوارع العاصمة منذ بدء النزاع للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار، ما أدى إلى زيادة الضغط على حكومة المملكة المتحدة وحزب العمال، اللذين دعا إلى وقف مستدام للأعمال العدائية في غزة.

وتابعت أنه بحلول بعد ظهر يوم السبت، مع توزيع المنشورات التي توضح بالتفصيل العلامات التجارية التي يجب مقاطعتها، كان شارع أكسفورد رائجًا على موقع X، كتب أحد المستخدمين: "تم إغلاق زارا في شارع أكسفورد بلندن، أغلقوا كل شىء من أجل فلسطين، ووقف إطلاق النار".

بينما كتب مستخدم آخر: "لا عيد ميلاد في ظل الإبادة الجماعية، شارع أكسفورد يدعو إلى وقف إطلاق النار الآن".

وأوضحت الصحيفة أن حالة الغضب اندلعت مرة أخرى في بريطانيا، بعد يوم من تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو إلى إيصال المساعدات على نطاق واسع إلى غزة لاحتواء التهديد الوشيك بالمجاعة والأوبئة القاتلة، وحظى القرار بتأييد واسع من كل أعضاء المجلي فيما عدا الولايات المتحدة وروسيا.

الغضب الشعبى يصل للولايات المتحدة

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الولايات المتحدة شهدت مظاهرات حاشدة يوم السبت، حيث لوح آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالعلم الفلسطيني وارتدوا الكوفية الفلسطينية في سلسلة من المسيرات المنسقة تحت شعار "لا عيد ميلاد مع الإبادة الجماعية".

ونقلت عن منظمى حملة "أغلقوها من أجل فلسطين" قولهم إن المنظمة ركزت احتجاجاتها على ثاني أكثر أيام التسوق شعبية في العام كجزء من الاضطرابات المدنية والتجارية المستمرة، وقال المنظمون إنهم يعتزمون "تنظيم إجراءات للمقاطعة والتعطيل والتجمع في المراكز التجارية".

وندد منسقو حملة "أغلقوها من أجل فلسطين" بالهجوم الإسرائيلي على غزة ووصفوه بأنه هجوم "وحشي لا يصدق".

وقالت الجماعة في منشورها: "في عيد الميلاد هذا العام، تقوم قوات الاحتلال بقنص المسيحيين الذين يحتمون بكنائسهم المحاصرة في غزة، وقد أعلن المسيحيون في بيت لحم إلغاء احتفالاتهم ويجب على الناس في كل مكان أن يستمروا في إعلان أنه لا يمكن أن يكون هناك عيد ميلاد كالمعتاد أثناء الإبادة الجماعية!"

وأظهرت منشورات على قنوات التواصل الاجتماعي احتجاجات في مدينة نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وتورنتو وشيكاغو، حيث أغلقت قافلة من السيارات مؤقتًا الطريق السريع والمدخل إلى مطار شيكاغو أوهير.

وفي نيويورك، نظمت الاحتجاجات التي نظمتها الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، منتدى الشعب وحركة الشباب الفلسطيني، مسيرة في الجادة الخامسة والشارع 59 - قمة منطقة التسوق الفاخرة في مانهاتن - حيث هتف المتظاهرون: "أثناء التسوق، القنابل تسقط."

وفي سان فرانسيسكو، ذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن المتظاهرين تجمعوا للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار وكذلك إنهاء إنفاق الولايات المتحدة على الحرب. وقال فريد بابركزاي، أحد السكان، للصحيفة إنه بدلًا من الإنفاق على القضايا الاجتماعية في الداخل، فإن حكومة الولايات المتحدة "تفضل إنفاق أموالنا على الحرب والاحتلال".

وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع كلية سيينا الأسبوع الماضي عن انقسام بين الأجيال والسياسيين بشأن الدعم الأمريكي لإسرائيل، وهو ما قد يهدد أرقام استطلاعات الرأي المنخفضة للغاية لبايدن قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

تركيا ترفض الوحشية الإسرائيلية فى غزة

وحسب شبكة "بي إن إن" الإخبارية الدولية، فقد ترددت أصوات آلاف المتظاهرين في شوارع أنقرة واسطنبول بتركيا، متحدين في تنديدهم بالعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في غزة بفلسطين.

وتابعت أنه في ساحة الأناضول بأنقرة، تجمع الشعب التركي لدعم شعب غزة المظلوم وإدانة تصرفات النظام الإسرائيلي، حيث ترددت دعواتهم لوضع حد للإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة بصوت عال وواضح، ويؤكد المتظاهرون في موقفهم المتشدد أن أي تطبيع لعلاقات تركيا مع إسرائيل أمر مدان.