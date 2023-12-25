الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن نتائج بطولة الجامعة للشطرنج

بطولة الشطرنج
بطولة الشطرنج

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بطولة جامعة كفر الشيخ للشطرنج،  تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ الدكتور هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.
 

  • اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إقامة هذه المسابقات توضح  مدى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية والتي تساهم في الترويح عن طلبة الجامعة واستغلال طاقاتهم بشكل أمثل وتعمل على زيادة روح العمل الجماعي والتنافس الشريف فيما بينهم.

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وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على حرص الجامعة على اطلاع طلابها ومشاركتهم في كافة البرامج والأنشطة التي تنمي الإدراك المعرفي والعلمي، والتي تسهم في تنمية الوعي الثقافي والفكري، لإستكمال بناء وعى طلاب الجامعة للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وبناء جيل يمتلك روح الولاء والإنتماء للوطن.


وأوضح الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مثل تلك المشاركات لها الأثر الإيجابي في إعداد وتدريب طلبة الجامعة وتحقيق التواصل والإندماج فيما بينهم وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير وصقل المهارات.


هذا وقد أسفرت نتائج مسابقة الشطرنج طلاب على فوز الطالب أبانوب مجدي رمزي كلية الطب البشري بالمركز الاول، وحصول الطالب أحمد وجيه علي الجمال طب الفم والأسنان على المركز الثاني، وجاء فى المركز الثالث الطالب مصطفى أسامة مصطفى محمد كلية الهندسة.


كما أسفرت نتائج مسابقة الشطرنج طالبات على فوز الطالبة عائشة محمد محمود كلية العلاج الطبيعي بالمركز الاول، وحصول الطالبة بسملة محمد السعيد العشري كلية العلوم على المركز الثاني،  وجاء فى المركز الثالث كنزي أحمد علي عبد الحليم كلية الاداب.


وأدار منافسات البطولة تحكيميا، محمد فتح الله بدر من حكام الاتحاد المصري للشطرنج، حيث تمت البطوله على مرحلتين المرحله الاولى التصفيات على مستوى كل كليه ويتم تصعيد الفائزين للتنافس بالمرحله الثانية على مستوى الجامعة.

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