الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم بورسعيد" تتفقد مدارس المرحلة الابتدائية لمتابعة سير العملية التعليمية

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل "تعليم بورسعيد

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي وكيل وزارة التربية والتعليم، عددا من مدارس المرحلة الابتدائية بنطاق إدارة جنوب التعليمية بمحافظة بورسعيد لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.

وشملت الجولة، مدارس الشهيد أسامة الشربيني الابتدائية ومدرسة المهندس على سليمان الابتدائية، مشددة على ضرورة انتظام حضور الطلاب حتى الايوم الأخير من امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي.

كما وجهت بتفعيل الأنشطة التربوية لكافة الصفوف بشكل مكثف لكونها من أهم عوامل الجذب للطلاب ولما لها أثر في تكوين شخصية الطالب.

ونوهت  كيل أول الوزارة، أن جميع مدارس المحافظة مستهدفة بالمتابعات الميدانية خلال الفترة القادمة لضمان انتظام سير العملية التعليمية.

وأشارت إلى تنفيذ تقييم تحصيلي يشمل جميع طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى السادس وذلك اعتبارا من الغد الثلاثاء حتى الخميس القادم.

 

وكيل
وكيل "تعليم بورسعيد
بورسعيد تعليم مدارس المرحلة الابتدائية امتحانات

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