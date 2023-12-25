جامعة أسيوط تشهد ختام فعاليات مسابقة الطالب المثالي

اختتمت جامعة أسيوط فعاليات مسابقة الطالب المثالي، والطالبة المثالية على مستوى الجامعة للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والتى تنظمها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام للأنشطة الطلابية وعميد كلية الطب البيطري، وأعضاء لجنة التحكيم، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة اميمة ابراهيم خالد مدير إدارة النشاط الاجتماعي.



دعم الجامعة لكافة الأنشطة والمسابقات الطلابية



يأتي ذلك في إطار دعم الجامعة لكافة الأنشطة والمسابقات الطلابية، التى تهتم بتشكيل شخصية الطلاب وتنمية وعيهم الثقافى، والسياسيى والاجتماعى، وإعدادهم؛ ليكونوا قيمة مضافة للمجتمع، من خلال توفير بيئة ملائمة للطلاب، مزودة بكافة الإمكانيات التى تساعدهم على مزاولة أنشطتهم المختلفة والتعبير عن مواهبهم؛ متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في المستقبل؛ وأن يكونوا ممثلين جيدين للجامعة فى كافة المحافل المحلية والدولية.



ومن جهته؛ كشف الدكتور أحمد عبدالمولى عن اهتمامه بمسابقة الطلاب، والطالبات المثاليين بالجامعة، والتى مرت بمرحلتين؛ بهدف الكشف عن الطلاب المتميزين علميًا، وثقافيًا، وأخلاقيًا؛ ليكونوا نموذجا لغيرهم من الطلاب، مشيدًا بجهود إدارة النشاط الاجتماعى فى تنظيم المسابقة، والإعداد الجيد لها بهذه الصورة المتميزة.

يذكر أن مسابقة الطلاب المثاليين قد انطلقت أعمالها فى ٢٦ من نوفمبر وحتى ٧ ديسمبر؛ وشهدت مشاركة ما يقرب من ١٢٠ طالب وطالبة، من كافة كليات الجامعة، و٨ طلبة وطالبات من ذوي الهمم، وحصل الطالب عمرو عثمان محمد كلية الصيدلة على المركز الأول جائزة مالية 5000 جنيه ودرع المسابقة، والطالب عبدالله أيمن شلقامي، كلية العلوم على المركز الثاني، وجائزة مالية قدرها 1000 جنيه وشهادة تقدير\ز

وحصل الطالب محمود نادى حسين، كلية الحقوق على المركز الثالث وحصل على جائزة قدرها 800 جنيه وشهادة تقدير، وجاء فى المركز الرابع الطالب صلاح النديم محمد، كلية التمريض وحصل على جائزة قدرها 600 جنيه وشهادة تقدير، وحصلت الطالبة الشيماء حسين محمود سعد، كلية الطب على المركز الأول، وحصلت على جائزة مالية قدرها 5000 ودرع المسابقة، وحصلت الطالبة لارا محمود يوسف، كلية الحقوق، على المركز الثاني، وجائزة مالية قدرها 1000 جنيه وشهادة تقدير، والطالبة تسنيم محمد حسن، كلية الطب على المركز الثالث وحصلت على جائزة مالية قدرها 800 جنيه وشهادة تقدير، وحصلت الطالبة ندى خالد جابر، كلية الفنون الجميلة على المركز الرابع وحصلت على جائزة مالية قدرها 600 جنيه.



ومن مركز رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة، حصل الطالب عبداللاه علي، على المركز الثانى عشر، والطالبة شيماء هريدى على المركز العاشر.



كما جرى تكريم أعضاء لجنة التحكيم وهم الدكتورة مديحة درويش المشرف العام للأنشطة الطلابية وعميد كلية الطب البيطري، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور سعودى محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور رجب الكحلاوي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا، والدكتور محمد عدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شرين عبد الغفار أستاذ اللغة الانجليزية بكلية الآداب، والدكتور سعد حسن محي الدين أستاذ التكنولوجيا بكلية التربية النوعية.