الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث موقف مشروعات الرصف وصيانة الطرق ورفع كفاءة الشوارع بالمراكز والأحياء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء وبحث ما سيتم تنفيذه خلال خطة العام المالي الحالي (2023/2024) واستعراض ما تم إنجازه منها حتى الآن وسبل الإسراع في تنفيذ الأعمال.


وأكد اللواء عصام سعد، على استكمال أعمال الرصف وصيانة الطرق تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال رصف وصيانة الطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.


جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق بأسيوط والمهندس أسامة أحمد مديذر وحدة مشروع الرصف بالمحافظة.


خطة مشروعات رصف الطرق وصيانتها بنطاق المحافظة


حيث تم خلال اللقاء استعراض خطة مشروعات رصف الطرق وصيانتها بنطاق المحافظة في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وطالب المحافظ بضرورة تنفيذ الأعمال طبقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية قبل تسليمها لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.


ووجه المحافظ مسئولي مديرية الطرق ومشروع الرصف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لمراجعة كافة الطرق المدرجة ضمن خطة الرصف والتنسيق مع مسئولي شبكات المرافق قبل الرصف، مشددًا على استبعاد أية طرق محتمل أن يتم بها أعمال مرافق خلال الفترات القريبة موجهًا بتنفيذ الخطط تبعًا للجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية مع وضع بدائل للطرق التي بها أعمال مرافق.


وشدد المحافظ، على ضرورة تنفيذ أعمال الرصف طبقًا للمواعيد المحددة والجداول الزمنية المقررة مسبقًا، مشيرًا إلى توجيهات الحكومة بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 منوهًا إلى ضرورة الحفاظ على الطرق وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلاف أو تكسير لهذه الطرق على أن يتم التأكد من مطابقة مراحل الرصف للمواصفات كل على حدة لضمان تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وطبقًا للشروط الهندسية والفنية.

 

ولفت إلى ضرورة متابعة مشروعات الرصف ورد الشيء لأصله بالشوارع التي تمت بها أعمال حفر لتوصيل مشروعات بنية تحتية لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف على المواطنين في النقل والانتقال وتقديم خدمات لهم.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لمشروعات خطة الرصف أعمال الرصف وصيانة الطرق المهندسة فيفي شوقي مديرية الطرق بأسيوط

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