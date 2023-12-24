الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تسوية شوارع منفلوط تمهيدًا لرصفها ضمن خطة التطوير

رصف طرق
رصف طرق

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مواصلة أعمال وضع التربة الزلطية وتوسعة وتسوية شوارع بمدينة منفلوط تمهيدًا للرصف لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل الحركة والنقل والانتقال لرفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين المحددة مسبقًا ضمن أعمال التطوير والتجميل الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر2030.

ووجَّه المحافظ بتقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المُتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات بالمراكز والقرى، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ أعمال مراحل الرصف بباقي شوارع مدينة منفلوط تباعًا ووفقًا للخطة الاستثمارية 2023/2024 المقررة للتطوير والتجميل.

تسوية شارع جمال عبدالناصر بمنفلوط

وأوضح محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، أنه جارٍ استمرار أعمال تسوية وتمهيد شارع جمال عبدالناصر بمدينة منفلوط، وامتداد شارع مركز الشرطة، وأمام مستشفى منفلوط المركزي، فضلًا عن ميدان القلعة عقب إزالة التعديات بالإضافة إلى استمرار أعمال الدهانات بشارع أحمد ماهر، وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين عن طريق إعادة تمهيد وتسوية الطريق وتحسين المرافق والخدمات المقدمة لهم وتسهيل وتيسير الحركة المرورية.

وتم رفع التعديات على حرم الطريق ووضع التربة الزلطية تمهيدًا للبدء في أعمال ومراحل الرصف المقرر تنفيذها وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا ضمن أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والميادين، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال ومراحل التنفيذ حتى الانتهاء من تلك الأعمال.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الذي شدد على ضرورة التأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة ووفقًا للجدول الزمني المقرر فضلًا عن متابعة عبدالتواب أحمد، نائب رئيس المركز، وصلاح حماد، مسؤول إدارة الطرق وبالتعاون والتنسيق بين مسؤولي الإدارات والجهات المعنية في هذا الشأن من بينها قطاع النظافة والرصف والإشغالات بالمركز.

رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
IMG-20231224-WA0044
IMG-20231224-WA0044
رصف طرق
رصف طرق
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وضع التربة الزلطية وتوسعة وتسوية شوارع بمدينة منفلوط لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل الحركة والنقل والانتقال لرفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين

مواد متعلقة

مياه أسيوط: إنهاء 90% من أعمال محطة ساو ودخولها الخدمة قريبًا

محافظ أسيوط يوجّه بمتابعة تنفيذ مشروع تطوير وتجديد موقف سيارات الغنايم

محافظ أسيوط: العمل على جذب استثمارات جديدة والاستفادة من المساحات غير المستغلة بالمدن الصناعية

تنفيذ 5 قرارات إزالة بحى شرق فى أسيوط

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

عاجل.. توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

"قبل لقاء البرهان وحميدتي".. تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وتحذيرات من كارثة صحية

للمقبلين على الحج.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والدولار

ضبط رجل أعمال أجنبي غسـل 50 مليون جنيه من تجارته غير المشروعة في النقد الأجنبي

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة