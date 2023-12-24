محافظ أسيوط يوجّه بمتابعة تنفيذ مشروع تطوير وتجديد موقف سيارات الغنايم

وجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتجديد موقف سيارات الغنايم، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

يأتي ذلك بدعم وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لافتًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم وتطوير الخدمات للمواطنين بالمراكز والأحياء، ومن بينها مركز الغنايم.

المشروعات التى سيتم تنفيذها تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروعات النهائية التي سيجري تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين، والتي تتضمن (إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية) على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، التي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه.

وفي هذا الإطار، قام مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، ووفد من مديرية الإسكان بقيادة المهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، بتفقد سير العمل بمشروع إحلال وتجديد موقف سيارات (الغنايم- أسيوط) وذلك بناء على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الذي شدد على النزول والمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

تفاصيل مشروع موقف سيارات الغنايم

ويتم تنفيذ المشروع على مساحة حوالي 1000 متر تقريبًا، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة الموقف وإضافة توسعات جديدة للمكان وتنظيم مداخله ومخارجه، بحيث يظهر بالشكل الحضارى اللائق بمركز ومدينة الغنايم ضمن جهود الدولة نحو تنمية صعيد مصر، فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.

يذكر أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات (إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين بحي غرب، وإنشاء سوق عمومية للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة، وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط، وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم «الغنايم/ أسيوط» على مساحة 1000 متر، وإنشاء سوق حضرية للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 مترا، وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب، وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج، فضلًا عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية"، إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري، وجارٍ ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه، إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة).

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة