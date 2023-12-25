الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل ممثلي الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لبحث سبل التعاون

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، ممثلي الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، لمناقشة وبحث سبل التعاون بين الجانبين وعرض فرص الاستثمار لعدد من المشروعات بما يساهم في إقامة المشروعات المتنوعة التي تدعم خطة التطوير داخل محافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور محرم فريد مستشار المحافظة.

محافظ بورسعيد يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة بمحافظة بوسعيد

وخلال اللقاء رحب محافظ بورسعيد بالمستثمرين، والتعاون المثمر في كافة القطاعات، مؤكدا علي ان بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وتستوعب العديد من فرص للاستثمار،  مستعرضا ملامح النهضة التي جرت ببورسعيد مؤخرا، في شرق بورسعيد والتي تضم مدينة سلام مصر وأكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط، وكذلك أكبر منطقة صناعية وأكبر منطقة لوجستية، وفي غرب بورسعيد تضم ميناء آخر يحتوى على محطة حاويات وأنشطة متعددة، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية، مؤكدا تقدم كافة التيسيرات والتسهيلات للمستثمر الجاد، والذي يدعم خطة التنمية على أرض بورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، بعد دخول صناعات للمرة الأولى ببورسعيد، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن منطقة شرق بورسعيد حققت طفرة كبيرة في معدلات النمو،  وأصبحت تشمل كافة المقومات والمميزات التي تجعلها مركز للتجارة العالمية،  وخاصة أن الميناء يجاوره المنطقة الصناعية واللوجستية، وكذلك أنفاق ٣ يوليو "جنوب بورسعيد" التي كان لتشغيلها طوال اليوم أثر ايجابي في سهولة انتقال الأفراد والبضائع من وإلى هذه المنطقة المتكاملة في ٢٠ دقيقة، مما ساهم أيضًا في ربط شرق وغرب القناة، الأمر الذي انعكس على تنمية شبه جزيرة سيناء.

وتطرق المحافظ للحديث عن الإنجاز الذي حققه ميناء شرق بورسعيد حيث تقدم إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات،  وحصل على المركز الأول على مستوى موانىء الجمهورية، بناءا على نتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي عام 2023،

كما شهد اللقاء، عرض فيلم حول إنجازات المحافظة في مختلف المجالات، وحرص المحافظ على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد.

وقدم الوفد فيلم تسجيلي حول استثمارات الشركة في مصر التي تقدر بعدة مليارات مركزة في مشاريع سياحية وعقارية وزراعية ضخمة، حيث تعد الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في مصر واحدة من أكبر الشركات للاستثمارات الخارجية "لافيكو"، وتم مناقشة الجوانب المتعلقة بمشروعات التعاون بين المحافظة والشركة.

ومن جانبهم، وجه ممثلي الشركة الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال والترحيب، معربين عن فخرهم بالتنمية التي جرت على أرض بورسعيد مؤخرا، وترحيبهم بالتعاون مع محافظة بورسعيد بما يدعم خطط التنمية المستدامة على أرض المحافظة، التي كانت الدافع الأول لحرصهم على إقامة استثمارات بهذه المحافظة الواعدة.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
IMG-20231225-WA0067
IMG-20231225-WA0067
IMG-20231225-WA0065
IMG-20231225-WA0065
محافظ بورسعيد بورسعيد ليبيا وفد الغضبان

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