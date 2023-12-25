الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تكريم مدينة الإنتاج الإعلامي لدورها في ترميم فيلم "أهل القمة"

أهل القمة
أهل القمة

قدمت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ووكيل نقابة المهن السينمائية، الشكر والتقدير لمدينة الإنتاج الإعلامي، وعلي رأسها عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة المدينة، على المجهود الكبير الذي قام به مركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة، في ترميم فيلم "أهل القمة" الذي تم إنتاجه عام 1981 للمخرج الكبير علي بدرخان وبطولة النجم الكبير نور الشريف، والنجمة سعاد حسني والفنان القدير عزت العلايلي والفنان القدير عمر الحريري، حيث قام مركز التراث بالمدينة بنقل صورة الفيلم إلى جودة الــ4K، إضافة إلى إجراء عمليات الترميم الرقمي وتصحيح الألوان له. 


جاء ذلك خلال احتفالية النقابة بعرض الفيلم بإحدى دور العرض الخاص، بعد الانتهاء من عمليات الترميم التي قام بها المركز، حيث تم فيها توزيع شهادات التقدير والشكر على أعضاء مركز التراث من المهندسين والفنيين، الذين شاركوا في ترميم الفيلم وخروج صورته بهذه الجودة العالية. 

الإنتاج الإعلامي ترمم 52 فيلما وثائقيا لمراحل بناء السد العالي

وكانت مدينة الإنتاج الإعلامي، قد اتفقت مع وزارة الموارد المائية والري، على ترميم وتصحيح ألوان 52 فيلم من الأفلام الخاصة بمراحل بناء السد العالي وتحويلها إلى صيغة رقمية، وبأعلى درجة وضوح، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة  على الحفاظ على الكنوز الوثائقية المصورة من الأفلام التسجيلية، التي ترصد اللحظات الخالدة في التاريخ المصري  
وهو المشروع الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة - وذلك من خلال مركز الترميم  السينمائي بالمدينة والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في هذا التخصص والذي يقوم بالحفاظ على هذه الكنوز القديمة التي تملكها مصر وحمايتها من التلف والقدم.


وتولى إدارة المدينة أهمية كبيرة لهذا المركز من خلال تجهيزه بأحدث الأجهزة العالمية المطبقة في هذا المجال، وتزويده بالعناصر البشرية المدربة تدريبا عاليا، وذلك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة المستويات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

 

الانتاج الإعلامي مدينة الإنتاج الإعلامي تكريم مدينة الإنتاج الإعلامي فيلم أهل القمة ترميم فيلم اهل القمة

مواد متعلقة

«الأهلى المصرى» يفتتح فرع «قصر فينى» بعد التطوير

تفاصيل مشاركة كنيسة الروم الأرثوذكس في افتتاح المتحف الروماني بالإسكندرية

الآثار: افتتاح مركز زوار الإمام الشافعى سيعطى تجربة مختلفة للزائرين

‎افتتاح مركز زوار القبة الضريحية للإمام الشافعي

دار الكتب تعلن الانتهاء من ترميم مصحف حجازى يعود للقرن الأول الهجرى

دار الكتب تنظم احتفالية حول "الجمهورية الجديدة والحفاظ على التراث"

في احتفالية كبرى.. دار الكتب تعلن الانتهاء من ترميم مصحف حجازى

احتفاء كبير ببدء ترميم منزل فنان الشعب سيد درويش بشبرا

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بحى الشجاعية

قرار من جهات التحقيق ضد إمبراطورة كباريهات الهرم

المقترح الأكثر قبولًا وواقعية.. هل تنجح جهود مصر فى إنهاء حرب غزة؟

"صقيع وشتاء متواصل".. الطقس السيئ يواصل ظواهره على الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس