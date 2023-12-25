تكريم مدينة الإنتاج الإعلامي لدورها في ترميم فيلم "أهل القمة"

قدمت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ووكيل نقابة المهن السينمائية، الشكر والتقدير لمدينة الإنتاج الإعلامي، وعلي رأسها عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة المدينة، على المجهود الكبير الذي قام به مركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة، في ترميم فيلم "أهل القمة" الذي تم إنتاجه عام 1981 للمخرج الكبير علي بدرخان وبطولة النجم الكبير نور الشريف، والنجمة سعاد حسني والفنان القدير عزت العلايلي والفنان القدير عمر الحريري، حيث قام مركز التراث بالمدينة بنقل صورة الفيلم إلى جودة الــ4K، إضافة إلى إجراء عمليات الترميم الرقمي وتصحيح الألوان له.



جاء ذلك خلال احتفالية النقابة بعرض الفيلم بإحدى دور العرض الخاص، بعد الانتهاء من عمليات الترميم التي قام بها المركز، حيث تم فيها توزيع شهادات التقدير والشكر على أعضاء مركز التراث من المهندسين والفنيين، الذين شاركوا في ترميم الفيلم وخروج صورته بهذه الجودة العالية.

الإنتاج الإعلامي ترمم 52 فيلما وثائقيا لمراحل بناء السد العالي

وكانت مدينة الإنتاج الإعلامي، قد اتفقت مع وزارة الموارد المائية والري، على ترميم وتصحيح ألوان 52 فيلم من الأفلام الخاصة بمراحل بناء السد العالي وتحويلها إلى صيغة رقمية، وبأعلى درجة وضوح، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الكنوز الوثائقية المصورة من الأفلام التسجيلية، التي ترصد اللحظات الخالدة في التاريخ المصري

وهو المشروع الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة - وذلك من خلال مركز الترميم السينمائي بالمدينة والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في هذا التخصص والذي يقوم بالحفاظ على هذه الكنوز القديمة التي تملكها مصر وحمايتها من التلف والقدم.



وتولى إدارة المدينة أهمية كبيرة لهذا المركز من خلال تجهيزه بأحدث الأجهزة العالمية المطبقة في هذا المجال، وتزويده بالعناصر البشرية المدربة تدريبا عاليا، وذلك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة المستويات العالمية المتخصصة في هذا المجال.