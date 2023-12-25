الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد.. ماذا تعرف عن الكنيسة الأسقفية؟

سامي فوزي
سامي فوزي

تحتفل الكنائس الغربية في مصر، والمتبعة للتقويم الغريغوري، منذ ليلة أمس، وحتى مساء اليوم باحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وعلى رأس الكنائس المحتفلة الكنيسة الاسقفية، التي ترأس احتفالاتها المطران سامي فوزي بكاتدرائية جميع القديسين الاسقفية بالزمالك.

تعرف على الكنيسة الاسقفية

وتحدث الباحث حلمي القمص يعقوب عن الكنيسة الاسقفية في كتابه "يا أخوتنا البروتستانت، هلموا نتحاور"، وقال إن نشأت الكنيسة الأسقفية نشأت أساسًا في إنجلترا نتيجة التمزق الذي لحق بالكنيسة الكاثوليكية هناك، وتكونت الأسقفية الرئيسية في مدينة كانتربري، وعندما هاجر كثير من أبناء الكنيسة الإنجليزية إلى أمريكا قاموا بتكوين الكنيسة الأسقفية البروتستانتية بها، وقد رسم أول أسقف لهم سنة 1784 وهو صموئيل سيبري بيد رئيس أساقفة كانتربري.

ويطلق على الكنيسة الأسقفية أيضًا "الكنيسة الإنجليكانية" وترجع هذه التسمية إلى عام 1852 عندما اجتمع 108 من أساقفة الكنيسة الأسقفية للاحتفال باليوبيل لمؤسسة نشر الإنجيل فدعوا كنيستهم باسم الإنجليكانية حيث يجمع الاسم بين الإنجيل والإنجليزية.

وتتكون الكنيسة الإنجليكانية في انجلترا من ثمانية عشر كنيسة مستقلة بالإضافة إلى عدد من الإيبارشيات فيما وراء البحار، وقد انتشرت الكنيسة الإنجليكانية في أمريكا والهند وباكستان وبورما وسيلان وغرب وشرق وجنوب ووسط أفريقيا واستراليا ونيوزيلندة والصين واليابان وهونج كونج والفلبين ومدغشقرإلخ. وجميع هذه الكنائس المستقلة تخضع شرفيًا لرئاسة أسقفية كانتربري كما أن جميع هذه الكنائس أعضاء في المجمع الإنجليكاني.

وفي سنة 1958 بمجمع لاميث أنشئت هيئة استشارية تتكون من الأساقفة ورؤساء الأساقفة التابعين للكنيسة الإنجليكانية، هذه الهيئة تجتمع كل فترة للتشاور في الأمور التي تخص الكنيسة الإنجليكانية.. كما أنشئ مكتب دائم رئيسي مركزه في لندن لتوثيق الروابط بين الكنائس الأعضاء في الهيئة الاستشارية ويدعى هذا المكتب بالرئيس الضابط يتبعه ضباط محليين داخل الإيبارشيات المختلفة.

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