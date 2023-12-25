الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم محافظ دمياط في الدورة السادسة لاحتفالية البحث العلمي

تكريم محافظ دمياط
تكريم محافظ دمياط

كرمت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة منال عوض محافظ   دمياط، خلال فعاليات احتفالية تسليم جوائز محمد ربيع ناصر للبحث العلمى فى دورتها السادسة، وذلك تقديرًا لجهودها المبذولة لدعم ملف البحث العلمى والابتكار، حيث جاءت  الاحتفالية بحضور لفيف من الوزراء  والوزراء السابقين ومحافظ الدقهلية والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة.


 

وأعربت الدكتورة منال عوض، عن سعادتها بحضور فعاليات احتفالية تسليم جوائز محمد ربيع ناصر للبحث العلمى، والتى تهدف إلى تعزيز ودعم مجالات الابتكار والبحث العلمى وتشجيع الباحثين للوصول إلى حلول ابتكارية للتحديات المختلفة وأيضًا دعم المنظومة البحثية التى تساهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

 

ولفتت إلى أن الجائزة بالمجالات التى تستهدفها من علوم طبية وزراعية وأمن غذائي وعلوم هندسية تطبيقية، تدعم قطاعات تنموية ومجالات معرفية هامة وحيوية، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وتحقيق التميز بمجالات البحث العلمى من خلال تهيئة مناخ فعال للإبداع والابتكار.

دمياط إقليم محافظة دمياط الدكتورة منال عوض جامعة الدلتا أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

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