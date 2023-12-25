الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة بيراميدز وفيوتشر في نصف نهائي السوبر المصري

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة فيوتشر في بطولة كأس السوبر المصري.

ويستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة قوية أمام نظيره مودرن فيوتشر، على إستاد "محمد بن زايد" بنادي الجزيرة في دولة الإمارات، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر في نصف نهائي السوبر المصري، اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

 

تشكيل بيراميدز استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في السوبر

وجاء تشكيل بيراميدز الرسمي استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في السوبر المصري، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد ميهوب 

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال -محمد حمدي - محمد الشيبي 

خط وسط الملعب: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد 

في خط الهجوم: فيستون ماييلي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - كريم حافظ - دودو الجباس - فخري لاكاي

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تشكيل فيوتشر الرسمي استعدادًا لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري

كما أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري.

في حراسة المرمى: محمود جنش 

خط الدفاع: جوناثان نجويم - محمد عبد السلام - علي الفيل - باسم علي

خط وسط الملعب: غنام محمد - محمد صادق - محمد فاروق - كجالي درامي - عبد الكبير الوادي 

في خط الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد ربيعة، محمود رزق، بيلو، محمد محمود، علي زعزع، هشام عادل، احمد عاطف، عمر السعيد

موعد مباراة نهائي كأس السوبر المصري

ومن المنتظر أن يلتقي الفريق الفائز من مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر، بالفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نهائي كأس السوبر المصري، والمُقرر إقامته يوم 28 ديسمبر الجاري، بينما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتشهد بطولة كأس السوبر المصري في نسختها 21 الحالية، مشاركة أربع فرق لأول مرة بالتاريخ، وذلك على غرار السوبر الإيطالي بمشاركة 4 فرق، وهم: الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر.

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