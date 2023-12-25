الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي لمواجهة سيراميكا في السوبر

كولر
كولر

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة سيراميكا، حذرهم من استمرار نشوة الحصول علي البرونزية، وضرورة الفصل بين بطولة مونديال الأندية والسوبر المصري.

وشدد كولر خلال الجلسة علي ضرورة حصد السوبر في نسخته الأولى، لتضاف في سجلاته، وتأكيد على أن الفريق قادرفي المنافسة علي كل الألقاب المختلفة.

وحذر المدير الفني اللاعبين من التخاذل أمام سيراميكا والذي وصفه بالفريق العنيد، والذي حقق أول ألقابه في كأس الرابطة ويسعي لتحقيق إنجاز جديد.

وهدد كولر باستبعاد أي لاعب يخالف تعليماته، خاصة أن جمهور الأهلي لن يرضي سوي بالعودة من الأمارات باللقب، والتأكيد على الريادة الكروية في الفترة الأخيرة.

وطالب مارسيل كولر من مدافعي الفريق الحذر من خطورة مهاجمي سيراميكا أمثال محمد إبراهيم وجون ايبوكا وأحمد ياسر ريان وأحمد قندوسي لاسيما أنهم عناصر خبرة ولديها القدرة علي إحداث الفارق في أي لحظة خاصة أمام استهتار المدافعين.

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء سيراميكا والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وفي وسط الملعب مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو وفي الهجوم محمود كهربا.

السوبر المصري| برنامج الأهلي اليوم قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

 وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حدد برنامج الفريق اليوم، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

ويبدأ برنامج الأهلي في تمام الساعة ١١ صباحًا، بتوقيت الإمارات بتناول الفريق وجبة الإفطار، ثم يخوض الفريق مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة في تمام الساعة ١٢.٣٠، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الساعة الخامسة.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.

وتقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

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