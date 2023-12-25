الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انهيار كامل للقطاع الصحى.. مستشفيات غزة تتعرض للقصف الإسرائيلى المتواصل (فيديو)

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرا مصورا عن حجم الخسارة والمأساة التي يعانيها القطاع الصحي في جميع أنحاء قطاع غزة بعنوان "مستشفيات غزة تتعرض للقصف الإسرائيلي المتواصل".

وقال التقرير، إن مسئولي إسرائيل في حكومة الحرب، لا يجدون حرجًا من الإعلان رسميًا عن عزم جيش الاحتلال تسوية جنوب قطاع غزة بالأرض، كما حدث في شماله بما فيها المنظومة الصحية.

وتابع أنه خلال مراحل القصف الدموي الذي لم تهدأ حدته لأكثر من 3 أشهر، ومع ضغط نزوح شمال القطاع لجنوبه، وصلت مستشفيات جنوب قطاع غزة لمرحلة الموت السريري وشارفت على التوقف تمامًا في محافظة الجنوب خان يونس ورفح، حيث كان بها 6 مستشفيات بواقع 3 لكل محافظة، فتعرضت مستشفيات محافظة خان يونس الثلاثة: “مجمع ناصر الطبي والمستشفى الأوروبي ومستشفى الأمل” لقصف متواصل لمبانيها ومحيطها.

وأكد أنه تبقى من تلك المستشفيات الثلاثة "مجمع ناصر" الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد قصف مدفعي متواصل خلال الأيام الماضية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما يواصل "المستشفى الكويتي" كفاح البقاء رغم تعرضه لقصف متواصل أفقده القدرة على تقديم أبسط الخدمات الصحية للمصابين والجرحى بعد توقف "مستشفى أبويوسف النجار" عن العمل نتيجة قصف مبانيه ومحيطه بالطيران والمدفعية، مع إغلاق "المستشفى الإماراتي" للولادة منذ بداية العدوان.

واختتم “كارثة صحية في جنوب قطاع غزة سبقها انهيار كامل للمستشفيات شمال القطاع، وهو الوضع الذي وصفه رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بالمأساوي بعدما تأكدت المنظمات الصحية من استهداف قوات الاحتلال للقطاع الصحي في غزة وسجلته منظمة الصحة العالمية بـ246 هجوما على المرافق الصحية واستشهاد وإصابة 1330 من الكوادر الطبية لتبقى الأرقام شهيدة على جرائم الاحتلال بحق القطاع الصحي في غزة التي حُرم مصابو العدوان الإسرائيلي فيها من العلاج كما لم يحدث في العالم من قبل”.

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