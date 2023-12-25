"الدولية" لدعم الشعب الفلسطيني: لا مكان في جنوب رفح بلا نازحين وأبسط مقومات الحياة مفقودة

قال الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إنه لا مكان في جنوب مدينة رفح بلا نازحين وأبسط مقومات الحياة مفقودة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، أنه في الأمس استمر قوات جيش الاحتلال في ارتكاب مجازر في المغازي والبريج وسط قطاع بقصف مربعات سكنية كاملة لتُضيف مجازر جديدة إلى أكثر لـ 1740 مجزرة جري توثيقها، والتي ساهمت في قتل النساء والاطفال، بجانب تعمد استهداف المدنيين بهدف تهجيرهم قسرا من مناطق مختلفة داخل غزة.

وأضاف أن تلك المجازر تأتي استكمالات لفصول جريمة الابادة الجماعية عدا عن استمرار التوغلات البرية وتسطيح المباني وتدميرها لتصل إلى أكثر من 90 % من مباني القطاع خاصة في الشمال وأكثر من 40 % من مباني جنوب القطاع ومنشأته المختلفة.

وحذر من أن قطاع الخدمات في غزة شارف على الانهيار، سواء البلديات أو المستشفيات، موضحا أن مستشفيات قطاع غزة خصوصا في الشمال خرجت عن الخدمة تماما، أما مستشفيات الجنوب تعاني من ضغط شديد 20 ضعف الطاقة الاستيعابية لتلك المستشفيات، مع استمرار دفع المدنيين إلى جنوب قطاع غزة؛ حيث يعيش قرابة 1.5 مليون شخص في ظروف كارثية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من مقومات الحياة.