إزالة وإيقاف 45 حالة تعدي ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

قال أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز واصلت حملات إزالة التعدىات على املاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربى والشرقى حيث قام اشرف سطوحى رئيس الوحدة القروية بإبشادات وبرفقته سكرتير القرية ومسئول الاملاك بالتصدى وازالة ٤ حالات تعدى وهي ازالة حالة تعدى على املاك الدولة بعرب بني خالد بمساحة ٢٦٢٥ متر وازالة حالة بناء على املاك الدولة بعرب قصر هور بمساحة ١٧٥ متر كما تم ازالة بناء مخالف بالدور الاول علوى بعرب ابوعقيلة، وازالة وفك شده خشبيه بمساحة ١٥٠متر وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين كما تمكن حسين عبدالله رئيس الوحدة القروية بتونا الجبل، من رصد حالة تعدى على املاك الدولة، بمساحة ٨٠ متر، وعلى الفور تم رفع وازالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأضاف تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة تحت إشراف طه داوود نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص وعلى عبد الحكيم رئيس الوحدة القروية بابيوها أسفرت عن ازالة حالتتين تعدى بدون ترخيص بقرية ابيوها بمركز ابوقرقاص والتحفظ على معدات البناء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن وعرفات عبد الله نواب رئيس المركز نفذت أزاله حاله تعدي بالبناء المخالف في المهد حيث أزاله عدد ٢ حاله تعدي بحى غرب المدينه وازاله حاله واحده بحى شمال المدينه وازاله ٦ حالات تعدي على الأرض الزراعيه بقطاع منبال باجمالي ٩ حالات تعدي منها ٧ حالات تعدي خارج الحيز بمساحه ٥ قيراط و٩ سهم وعدد ٢ حاله تعدي داخل الحيز بمساحه ٢٧٥ متر مربع باستخدام معدات الوحده المحليه وبحضور رئيس حي شمال وحي غرب ورئيس مجلس قروي بردنوها ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه. وتم عمل المحاضر اللازمه للمخالفين

وأعلن عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة أن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت ١٦ حالة ازالة لتعديات على أراضى زراعية وبناء مخالف حيث تمكن يسرى محمد عبدالمجيد نائب رئيس المركز وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات بالمركز والحسينية من ازالة حالتين بناء بدون ترخيص بمارينا والقصبى وتم التحفظ على الخلاطة، إلى جانب إزالة ٤حالات تعدى بالبناء المخالف على ارض زراعية خارج الحيز العمرانى على مساحة ٤قراريط وقام أيمن يوسف رئيس حي شرق بإيقاف ٣ حالات بناء بدون ترخيص على مساحة ٣٨٥ متر بتقسيم عاطف المتفرع من شارع ترعة أبو حسيبة كما قام عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج وقسم الازالات والتنظيم ومسئول حماية الاراضى بازاله ٣ حالات تعدى فى المهد على أرض زراعية عبارة عن بلوك حجرى بقرية ابو جرج وكفر الغرباوى على مساحة قيراطين وازال عوده راضي نصير رئيس الوحدة المحلية ببني علي وقسم الازالات والتنظيم والاشغالات ومسئول حماية الأراضي ٤حالات تعدى على ارض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة ٤ قراريط وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأشار الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغه شمال المحافظة إلي أن الوحدة المحلية بقرية ميانة نفذت ازالة تعديات علي ارض زراعية اسفرت علي إزالة وايقاف عدد 4 حالات تعدى على ألارض الزراعيه فى المهد بوحدة ميانة بحضور ايناس رجب القائمة باعمال رئيس القرية ومسئولين التنظيم ومسئول الازالات بميانة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدات المحليه بقري (نزلة حسين-بني احمد الغربيه-صفط الخمار-حي غرب-البرجايه) قامت بإزالة ١٠ حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة ١٠٩٣ متر عباره عن ٣ حالات تعدي بقرية نزلة حسين بمساحة ٢ قيراط و١٢ سهم زراعى (حفر أساس وحالتي تعدي بنى أحمد الغربيه بمساحة قيراط (زراعى - حالتي تعدي بقرية صفط الخمار بمساحة قيراط و١٨ سهم (مباني وحفر اساس وحالتين بحي غرب المدينه بمساحة ١٨ سهم (شده خشبيه-حفر اساس ١ حاله بقرية البرجايه بمساحة ٦ أسهم حفر أساس وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا