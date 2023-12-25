الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"فوبيا الأنفاق".. الاحتلال الإسرائيلى يحقق فى أصوات حفر يسمعها مستوطنو الضفة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

يجري المجلس المحلي التابع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، تحقيقا موسعا بعدما أبلغ العديد من المستوطنين الإسرائيليين عن سماعهم أصوات حفر ليلا، خوفا من أن تكون حركات المقاومة تحفر أنفاقا جديدة.

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ووفقا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” فإن المجلس  المحلي الخاص بحكومة الاحتلال في الضفة الغربية، سيجري تحقيقًا مرة أخرى بعد أن قال مستوطنو بلدة إسرائيلية بالقرب من طولكرم، إنهم سمعوا حفرًا وسيتم إجراء عمليات تفتيش إضافية بعد أن أبلغ سكان بات حيفر، وهي مستوطنة إسرائيلية تقع على بعد مئات الأمتار من مدينة طولكرم بالضفة الغربية وقرية شويكة، عن سماع أصوات حفر.

وقالت الصحيفة، إنه من المقرر إجراء ثلاث مجموعات من الاختبارات للبحث عن أنفاق محتملة من الضفة الغربية، حيث تم الفحص الأول ولم يتم العثور على أي شيء حتى الآن، ولكن سيتم إجراء فحصين آخرين من قبل المجلس المحلي في الأيام المقبلة.

وقال جاد أوهايون، أحد سكان بات حيفر، لأخبار القناة 12: “إن السكان الذين اشتكوا من ضجيج الحفر بالقرب من منازلهم  يشتكون منذ عام ونصف تقريبا”.

ويقول أوهايون، إن السكان أبلغوا كبار المسؤولين بمخاوفهم، لكن مخاوفهم لم تتبدد.

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إسرائيل تبحث عن الأنفاق فى الضفة

وحسب موقع “واينت” الإخباري، تم إجراء البحث الأول عن الأنفاق من قبل شركة متخصصة نيابة عن المجلس، والثاني من قبل الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي، والثالث من قبل وزارة الدفاع.

ويشير أوهايون إلى أنه بالإضافة إلى أصوات الحفر التي تم الإبلاغ عنها، وقع عدد من حوادث إطلاق النار من الضفة الغربية باتجاه البلدة، مما أدى إلى إصابة عدد من السيارات والمباني، يقول أوهايون: "لدينا واحد من أقوى الجيوش في العالم، وعليه أن يتعامل مع هذه القضية".

وقال المجلس الإقليمي عيمك حيفر لموقع واي نت، إنه يجري الاختبارات لتهدئة المخاوف من احتمال حفر الأنفاق من قبل المقاومة.

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