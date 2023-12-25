"القاهرة الإخبارية": دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

قال الإعلام الإسرائيلي إن هناك دوي انفجار ضخم في حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلاته هاجمت أهدافًا لحزب الله في جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال وصف نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بعد مقتل 14 من جنوده.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن هناك 5 آلاف جريح في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى أمس الأحد.

كما أعلن قسم إعادة التأهيل الإسرائيلي عن أنه يستقبل يوميًا بمعدل 60 مصابًا جديدًا، وهذه الأرقام لا تشمل القوات النظامية.