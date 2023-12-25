الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأونروا" قلقة من عدم إدخال المساعدات إلى غزة بمجرد وصولها

المساعدات
المساعدات

عبّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن قلقها بشأن عدم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بمجرد وصولها، حسب ما أفادت به فضائية "الغد" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أكد عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية خانقة، بسبب العدوان الذي أدى إلى تشريد نحو 1.9 مليون فلسطيني، وتدمير البنية التحتية والمصادر الغذائية.

وقال أبوحسنة، في حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأونروا تستضيف في مراكزها حوالي 1.4 مليون نازح، في حين يعيش نحو 400 ألف نازح آخر في ظروف مأساوية دون مأوى أو خيام في الشوارع.

وأشار إلى أن الوكالة تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين داخل وخارج مراكز الإيواء بشكل دوري، مضيفًا أن المساعدات تتضمن مواد غذائية جاهزة مثل الفول والتونة واللحوم المعلبة والمياه، موضحًا أن قطاع غزة يحتاج إلى دخول 500 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميًا على الأقل، مؤكدًا أن الوضع الغذائي للسكان متدهور للغاية.

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