الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قوات الاحتلال تُداهم منازل الفلسطينيين فى "برقة" شمال غرب نابلس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منازل الفلسطينيين في قرية برقة شمال غرب نابلس.

تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

قوات الاحتلال شمال غرب نابلس نابلس منازل الفلسطينيين قرية برقة قوات الاحتلال تداهم منازل الفلسطينيين

مواد متعلقة

سارة الشلقانى لـ"dmc": "الصحة" قدمت مبادرات هامة جدًا للأم والجنين (فيديو)

"الضاحك الباكي".. أبرز المحطات في حياة صلاح جاهين

أيادٍ ملطخة بالدماء.. صور استثنائية فى 2023 (فيديو)

المخرج عادل عبدالوهاب مؤسس «لازم مسرح»: المهرجان يختار «تيمات» فنية وسياسية عالمية

واشنطن بوست: الأقمار الصناعية أظهرت حجم الدمار على غزة

حزب الله: استهدفنا تجمعًا للاحتلال بمحيط "بركة ريشا" جنوبى لبنان

"أطباء بلا حدود": جيش الاحتلال اعتقل 6 من طاقم مستشفى العودة بغزة

الفصائل الفلسطينية: استهداف آليتين للاحتلال بقذيفتى "ياسين 105" فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

لن نرضخ.. تفاصيل أول رسالة ليحيى السنوار بعد طوفان الأقصى

معاريف: إسرائيل قد تقبل المبادرة المصرية لبدء المفاوضات وإنهاء حرب غزة

قرار استراتيجي.. أهمية تحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية

أخبار الظهيرة| انفجار ضخم فى حيفا.. وتشكيل الأهلى لمواجهة سيراميكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس