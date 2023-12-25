قوات الاحتلال تُداهم منازل الفلسطينيين فى "برقة" شمال غرب نابلس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منازل الفلسطينيين في قرية برقة شمال غرب نابلس.

تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.