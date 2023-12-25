الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشفى شهداء الأقصى: أكثر من 70 شهيدًا جراء مجزرتى المغازى والبريج وسط غزة

شهداء
شهداء

قال الدكتور خليل الدقران، المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى، إن المستشفى مليء بالمصابين والشهداء، وتكدس عدد كبير من المصابين وتم وضعهم على الأرض وفي الممرات والخيم، وأكثر من 70 شهيدا معظمهم أشلاء، جراء مجزرتي المغازي والبريج وسط قطاع غزة، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

انتشار الأمراض المعدية والمعوية والجلدية بينهم بشكل كبير

وأضاف: إن المستشفى يتعامل مع المصابين بإنقاذ حياتهم بشكل متواضع جدا، لعدم وجود العديد من الأدوية والمعدات الطبية، وغرف العناية المكثفة ممتلئة بالكامل، وأجهزة التنفس الاصطناعي لم تعد تكفي.. نحتاج إلى أدوية وطواقم طبية ومستشفيات ميدانية، هذا الإغلاق حكم بالإعدام على الجرحى والمصابين، مشيرًا إلى أن الأمراض المعدية بدأت بالانتقال بين النازحين الذين يملأون ساحات المستشفى هربا من القصف الإسرائيلي، وانتشرت الأمراض المعدية والمعوية والجلدية بينهم بشكل كبير، ولا يوجد أدوية أو أسرّة لهم.

فلسطين مستشفى شهداء الأقصى قطاع غزة البريج المغازي

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