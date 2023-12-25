الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: أكثر من 8 آلاف بلاغ عن مفقودين فى غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن وجود أكثر من 8 آلاف بلاغ عن مفقودين في قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد ما لا يقل عن 90 فلسطينيًا في ضربة جوية للاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.

يشار إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت أكثر من 50 غارة بين مخيمات النصيرات والبريج والمغازي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة في اليوم الـ80، اليوم الإثنين، ويقوم بتكثيف غاراته والقصف على عدة مناطق في القطاع، التي تتركز على الوسط والجنوب، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

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