الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى حساسية: معدلات انتشار الفيروسات التنفسية تزداد فى هذه الفترة من كل عام

الفيروسات التنفسية
الفيروسات التنفسية

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن أن متحورات كورونا سريعة الانتشار لكن لم يطرأ عليها أي أعراض شديدة وجديدة أو مضاعفات خطيرة، موضحًا أنها كانت الأعراض نفسها والبروتوكول المتبع واحد أيضا.

 وقال «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن معدلات انتشار الفيروسات التنفسية تزداد في هذه الفترة من كل عام، سواء كان البرد أو الإنفلونزا أو الفيروس المخلوي أو كورونا الذي لم ينتهِ حتى الآن، مشيرًا إلى أنّ المتحوّرات التي ظهرت بعد متحور «أوميكرون» كانت فرعية من المتحور الرئيسي.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة أنّ متحورات كورونا سريعة الانتشار لكن لم يطرأ عليها أي أعراض شديدة وجديدة أو مضاعفات خطيرة، إذ إنّها كانت الأعراض نفسها والبروتوكول المتبع واحد أيضا، مشيرًا إلى أن ما طرأ على المتحورات هى السرعة في الانتشار والقدرة على الهروب المناعي.

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