الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طرق صحية تحميك من الإصابه بعدوى متحور كورونا الجديد

غسل اليدين
غسل اليدين

ازداد القلق بين المواطنين مع انتشار الفيروسات التنفسية المتشابه مع أعراض كورونا الجديد، معتقدين عودة فيروس كورونا من جديد وانتشار المتحور "JN.1"، لاسيما مع انتشاره في عدد من الدول الأخرى.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا في الموافق 18 من الشهر الحالي 2023، أنه تم اكتشاف JN.1، وهو سلالة فرعية من متغير أوميكرون BA.2.86 Omicron، كمتغير منفصل ذي اهتمام (VOI) بصرف النظر عن النسب الأصلية BA.2.86 بسبب الزيادة السريعة في انتشاره في الأسابيع الأخيرة، ولكن يظل متغير ايريس  والذى يطلق عليه " EG.5 "هو أكثر المتغيرات المثيرة للاهتمام التي تم الإبلاغ عنها على الصعيد العالمي.

ووفقًا لبيان منظمة الصحة العالمية، نرصد لكم في هذا التقرير طرق الحماية وأبرز أعراض فيروس كورونا الجديد لحمايتك وحماية أسرتك من خطر العدوى.

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أعراض متحور فيروس كورونا الجديد 2023 وتأثيره على الحوامل والأطفال

كيف أحمي نفسي وغيري من العدوى بهذا الفيروس؟

هناك الكثير من الطرق الصحية التي تحميك من خطر الإصابه الفيروس الجديد 2023، إليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - الحفاظ على مسافة فاصلة بينك وبين الآخرين عندما تكون في الأماكن العامة المغلقة. 

2 - تجنب التجمعات المزدحمة والأماكن المغلقة سيئة التهوية. 

3 - غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية. 

4 - وفي حال تعذر عليك غسل يديك، يمكنك استخدام معقم يدين كحولي يحتوي على الكحول بتركيز لا يقل عن 60%.

كيف احمي نفسي من كورونا في المنزل؟

هناك بعض النصائح الطبية التي يجب إتباعها لحمايتك وحماية أسرتك من التعرض لعدوى كورونا الجديد 2023، إليكم التفاصيل:

1 - حافظ على نظافة يديك واحرص على عدم ملامستهما وجهك. 

2 - أكثر من غسل يديك بالماء والصابون. 

3 - إحرص على ارتدِ كمامة خارج المنزل وفي الأماكن المزدحمة.

4 - إحرص على تنظيف منزلك باستمرار خاصة إذا جاء أحد الزائرين لمنزلك.

5 - تجنب ملامسة إفرازات الشخص المريض أو المصاب بعدوى الفيروس الجديد 2023.

ما اعراض الفيروس الجديد 2023؟

تشمل أعراض المتحور الجديد  هي:

1 - الحمى.

2 - السعال.

3 - سيلان الأنف.

4 - التهاب الحلق.

5 - آلام الجسم.

6 - التعب.

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