أعراض متحور فيروس كورونا الجديد 2023 وتأثيره على الحوامل والأطفال

تصدرت أعراض فيروس كورونا الجديد 2023، تريند البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقع “جوجل" من قبل الكثير حول العالم، وذلك بسبب انتشاره المتزايد بسرعة على مستوى العالم.

وبلغت نسبة انتشار المتحور 2.86.BA وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك 1.JN، نحو 37% من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، في حين كانت أكثر من نصفها من المتحور الجديد.

أعراض كورونا الجديد

تشمل أعراض المتحور الجديد هي:

1 - الحمى.

2 - السعال.

3 - سيلان الأنف.

4 - التهاب الحلق.

5 - آلام الجسم.

6 - التعب.

كورونا يؤثر على الحامل

تشكل متحورات كورونا خطرًا على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل أو اللاتي حملن مؤخرًا معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

ودرس الباحثون 661 عينة من أنسجة الأجنة البشرية جمعت بين يوليو 2020 وأبريل 2022، وتم جمع جميع العينات من حالات الحمل المنتهية بشكل اختياري ولاحظوا نزيفًا في 26 منهم.



ووجد الباحثون أنه في جميع عينات الأنسجة التي تحتوي على دليل على حدوث نزيف، كان كورونا موجودًا، وذلك بحسب البحث، الذى نُشر في مجلة Brain.

وأكتشف الباحثون دليلًا على وجود الفيروس في أنسجة دماغ الجنين في حالات نقل العدوى من الأم أثناء الحمل إلى الطفل النامى فى الرحم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

سلاسل متحورات كورونا

ومن أشهر متحورات كورونا إيريس، المعروف علميًا باسم EG.5.1، وأوميكرون، وبي ايه 2.

ومن أشهر متحورات كورونا إيريس، المعروف علميًا باسم EG.5.1، وأوميكرون، وبي ايه 2.

طرق الوقاية من اعراض كورونا الجديد

1 - استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

2 - والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

3 - تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

4 - إحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة، مثل الزنك وفيتامين سي، والحديد واوميجا 3.