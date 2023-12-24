الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ مناعة يكشف مواصفات متحور كورونا الجديدjn 1 وسبل الوقاية منه

متحور كورونا الجديدjn
متحور كورونا الجديدjn 1

قال أشرف عقبة، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة، إن  متحور كورونا الجديد هو نتيجة للمتحورات في أوميكرون، لكنه يختلف عنه في بعض الجينات الوراثية في الشوكة البروتينية للمتحور.

وأضاف “عقبة”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التحور صنفته منظمة الصحة العالمية أنه مثير للاهتمام لأنها تصنف المتحورات وفقا لقدرته على الانتشار والمرض ومقاومته للقاحات، وإذا كان لديه خصائص عن المتحورات الأخرى يتم الاهتمام به.

سرعة انتشار المتحور الجديد

وتابع، أن المتحور الجديد أثبت قدرته على الانتشار لكنه اقل حدة مما سبقة ويصنف jn1  على أنه من سلالة أوميكرون والتغيرات فيه تجعله لا يستجيب للقاحات والاجسام المضادة التي تم إنتاحها وتقوم الشركات المنتجة للقاحات بتعديل اللقاحات لتتناسب مع هذه السلالات.

وأكد أن أهم عوامل الوقاية  منه هي عدم التواجد في الأماكن المغلقة وغير جيدة التهوية ويجب غسل الأيدي بشكل مستمر وعدم وضعها على الوجه. 

المناعة متحور كورونا الجديد أوميكرون عوامل الوقاية سلالة أوميكرون لا يستجيب للقاحات

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