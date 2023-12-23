أستاذ صدر يكشف سبب تحورات كورونا ويوجه نصائح للمواطنين

قال الدكتور محمود البتاتوني، أستاذ أمراض الصدر والحساسية، إن كورونا لم تنتهِ ولن تنتهي، مشيرًا إلى أن الفيروس يلجأ للتحور حتى يعيش.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هناك فارقًا بين البرد والإنفلونزا، فالبرد رشح وأعراضه خفيفة، أما الإنفلونزا فهي أشد فتكًا ومميتة وقد تكون مثل كورونا ولذلك يتم أخذ مصل لها سنويًا.

وتابع، أنه توجد متحورات كثيرة من كورونا بعض سواء قديمة أو حديثة، ويوجد بعض مضادات الفيروسات والأدوية ونعلم كيف نتعامل، مؤكدًا أن مضاد الفيروس لا بد أن يتم أخذه بتعليمات من الطبيب حتى لا يكون الفيروس مناعة ضده.

أكد أن كورونا موجودة وسريعة الانتشار، ولكنها ضعيفة ولا يسبب أي التهابات رئوية ولا نقص أكسجين، ولا فشل تنفسي.

نصائحه للمواطنين

ووجه نصائح للمواطنين للوقاية من الفيروس بارتداء الكمامات في أماكن التزاحم، ويفضل استخدام الكحول حتى لا يتم نقل أي عدوى للشخص.