الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تفحص مستندات قيد أسهم زيادة رأسمال "موبكو" بعد الإندماج

البورصة
البورصة

قالت البورصة، إن شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 2.3 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.

وأضافت البورصة، في بيان، اليوم الإثنين، أن الشركة تقدمت كذلك بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 2.291 مليار جنيه إلى 20.791 مليار جنيه بزيادة قدرها 18.5 مليار جنيه.

والزيادة ناتجة عن اندماج شركة المصرية للمنتجات النيتروجينية اى ان بى سى ENPC ( شركة مندمجة وغير مقيدة بجدول البورصة)، في شركة مصر لانتاج الاسمدة – موبكو (شركة دامجة – مقيدة بجدول البورصة).

وبذلك يصبح رأسمال الشركة المصدر والمدفوع ( بعد الاندماج ) 20.791. مليار جنيه مصري موزعًا علي عدد 2.079 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه مصري للسهم الواحد.

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