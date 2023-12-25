الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النشرة المرورية اليوم الإثنين.. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت الحالة المرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين سيولة، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

تفاصيل النشرة المرورية

وانتظمت الحالة المرورية في الطرق الرئيسية والمحاور والميادين في محافظتي القاهرة والجيزة، وشهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة سيولة مرورية، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

كما شهدت محافظة الجيزة حالة من السيولة المرورية، كذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

 

كما ظهرت كثافات متحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

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