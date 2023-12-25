الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستشار النمسا يدعو إلى قبول الآخر والسلام المجتمعى فى بلاده

المستشار النمساوي
المستشار النمساوي كارل نيهمر

دعا المستشار النمساوي كارل نيهمر، الأحد، إلى التضامن بين جميع أطياف المجتمع وتعزيز الحوار بين كافة الأحزاب.

وقال نيهمر، في رسالة، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي، إن هناك الكثير من المساحات المشتركة التي تجمع كل فئات المجتمع، مشددا على دعم قيم قبول الآخر والسلام المجتمعي.

من جانبه، قال نائب المستشار فيرنر كوجلر، إن عيد الميلاد المجيد يذكرنا بقيم التسامح والسلام، معربا عن أمله في أن يشهد العام الجديد تقدما في قضايا حيوية مثل مكافحة تغير المناخ، حيث يجب أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في النمسا بحلول العام الجديد.

ومن جانبه، وجه الكاردينال كريستوف شونبرن رئيس اساقفة النمسا، رسالة تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا إلى التمسك بأهم قيم العيد وهي المحبة.

ومن المقرر، أن يرأس الكاردينال في وقت لاحق قداس عيد الميلاد المجيد بحضور كبار رجال الدولة في النمسا.

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