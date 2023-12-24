نقيب الأطباء ينتقد قانون المنشآت الطبية ويحذر من تداعياته على القطاع الخاص

أبدى الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، تحفظاته على مشروع قانون المنشآت الطبية الذي يفرض شروطًا صارمة على المراكز الطبية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تكن مطلوبة في القانون السابق.

وقال عبدالحي، في حديث هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "CBC"، إن هذا القانون يشكل خطرًا كبيرًا على الواقع الطبي في مصر، لأنه يجبر المنشآت الحالية والمرخصة على توفيق أوضاعها خلال أربع سنوات، ومن بين الشروط التي يضعها القانون أن يكون للمراكز الطبية مدخل خاص أو مبنى مستقل، ما يصعب تحقيقه للمراكز التي تقع في الطوابق العليا من المباني.

وأوضح أن هذا الشرط يجب أن ينطبق فقط على المراكز الطبية الجديدة التي ترغب في الحصول على ترخيص، وليس على المراكز القائمة التي تقدم خدمة طبية مهمة للمواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية التي يعتمد عليها 70 إلى 80% من الشعب المصري، والتي تتواجد فيها المستوصفات فوق المساجد أو الكنائس.

وأضاف أن القطاع الخاص في الطب هو شريك للدولة في تقديم الخدمات الصحية، وأن وضع شروط قاسية بهذا الشكل سيؤدي إلى إغلاق هذه المراكز وتضييق الخناق على القطاع الخاص