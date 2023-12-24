الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شركة "فاكسيرا" تكشف عن خطتها لتوطين صناعة اللقاحات وتصديرها للعالم (فيديو)

فاكسيرا
فاكسيرا

كشف الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب التنفيذي لشركة "فاكسيرا"، عن خطط الشركة لتوطين صناعة اللقاحات في مصر وتصديرها للدول الأخرى.

وأوضح الفيل، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "CBC"،  أن "فاكسيرا" هي شركة حكومية تابعة لوزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وأنها تلعب دورا مهما في مواجهة الجائحات والأمراض بفضل خبرتها في تصنيع اللقاحات.

وقال إن الشركة نجحت في تعبئة 45 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 123 يوما، ما ساهم في تطعيم المواطنين والحد من انتشار العدوى.

وأضاف أن الشركة تسعى لنقل التكنولوجيا من الشركات العالمية لتصنيع اللقاحات محليا، وأنها تستهدف تصدير اللقاحات المصنعة في مصر للدول الأفريقية والعربية.

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