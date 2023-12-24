برعاية السيسى.. تفاصيل المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية (فيديو)

أشاد الدكتور محمد السعيد، أحد علماء وزارة الأوقاف، بالمسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم، التي أقيمت بدار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي حملت اسم الشيخ محمود علي البنا، وقال إنها كانت مليئة بالروحانية والتنافس الشريف.

‎وأضاف السعيد، في حديثه لقناة "النيل للأخبار"، أن المسابقة استمرت لخمسة أيام، وشارك فيها قراء ومتسابقون من 60 دولة، وأن الفائزين سيتم تكريمهم في ليلة القدر، موضحًا أن المسابقة تضمنت ستة فروع، من بينها حفظ القرآن لجميع الأعمار، وحفظه وتفسيره وفهم مقاصده، وأنها شملت أيضًا ذوي الهمم.

‎ونوه السعيد، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسابقة، وتوجيهه بإكرام أهل القرآن ومكافأتهم بمبالغ كبيرة، حيث بلغت جوائز المسابقة أكثر من ثمانية ملايين جنيه، وكانت الجائزة الأولى مليون جنيه للفائز الأول، مشددًا على أن المسابقة ليست مجرد حفظ للقرآن، بل تهدف إلى تفسيره وفهم معانيه ومقاصده العامة، وأن عدد المشاركين فيها تجاوز المائة متسابق من 64 دولة، بإشراف محكمين من تسع دول.

‎وأكد السعيد، أن المسابقة تمثل جزءًا من مسيرة تجديد الخطاب الديني، الذي يركز على فهم معاني ومقاصد القرآن الكريم، الذي يحمل في آياته القيم والأخلاق والفضيلة، وأنه يجب على الأطفال والناشئة ترسيخ هذه المعاني في نفوسهم، مؤكدًا تكامل الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية في العناية بحفظة كتاب الله تعالي.