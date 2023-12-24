الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برعاية السيسى.. تفاصيل المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية (فيديو)

مسابقة القرآن
مسابقة القرآن

أشاد الدكتور محمد السعيد، أحد علماء وزارة الأوقاف، بالمسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم، التي أقيمت بدار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي حملت اسم الشيخ محمود علي البنا، وقال إنها كانت مليئة بالروحانية والتنافس الشريف.

‎وأضاف السعيد، في حديثه لقناة "النيل للأخبار"، أن المسابقة استمرت لخمسة أيام، وشارك فيها قراء ومتسابقون من 60 دولة، وأن الفائزين سيتم تكريمهم في ليلة القدر، موضحًا أن المسابقة تضمنت ستة فروع، من بينها حفظ القرآن لجميع الأعمار، وحفظه وتفسيره وفهم مقاصده، وأنها شملت أيضًا ذوي الهمم.

‎ونوه السعيد، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسابقة، وتوجيهه بإكرام أهل القرآن ومكافأتهم بمبالغ كبيرة، حيث بلغت جوائز المسابقة أكثر من ثمانية ملايين جنيه، وكانت الجائزة الأولى مليون جنيه للفائز الأول، مشددًا على أن المسابقة ليست مجرد حفظ للقرآن، بل تهدف إلى تفسيره وفهم معانيه ومقاصده العامة، وأن عدد المشاركين فيها تجاوز المائة متسابق من 64 دولة، بإشراف محكمين من تسع دول.

‎وأكد السعيد، أن المسابقة تمثل جزءًا من مسيرة تجديد الخطاب الديني، الذي يركز على فهم معاني ومقاصد القرآن الكريم، الذي يحمل في آياته القيم والأخلاق والفضيلة، وأنه يجب على الأطفال والناشئة ترسيخ هذه المعاني في نفوسهم، مؤكدًا تكامل الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية في العناية بحفظة كتاب الله تعالي.

وزارة الأوقاف علماء وزارة الأوقاف المسابقة العالمية الـ 30 للقرآن القرآن الكريم دار القرآن الكريم العاصمة الإدارية الشيخ محمود علي البنا مسابقة ليلة القدر حفظ القران ذوي الهمم السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي أهل القرآن جوائز المسابقة تجديد الخطاب الديني الخطاب الدينى معاني ومقاصد القرآن الكريم المؤسسات الدينية

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

تجربة استثنائية.. كيف قضت الدولة المصرية على العشوائيات فى 9 سنوات؟

عاجل.. توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

الأهلى يعلن عن راع جديد قبل المشاركة فى السوبر المصرى للأبطال

هل يزيد التدخين السلبى من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

لفتة إيرانية مُقدَّرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة