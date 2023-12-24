غباشى: الاحتلال الإسرائيلى فشل فى تحقيق أى انتصار عسكرى على غزة (فيديو)

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، أن قطاع غزة يواجه مأساة إنسانية بسبب العدوان الإسرائيلي الذي يهدف إلى تدمير كل شيء فيه، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يعاني من عجز في التعامل مع هذه الأزمة، وأن الشعوب هي الوحيدة التي تنزل إلى الشوارع للتضامن مع غزة.

‎وحذر غباشي، في حديثه لقناة "النيل للأخبار"، من خطورة الوضع في غزة، موضحًا أن أمريكا تقف بجانب إسرائيل بلا تحفظ، وأن الجانب العربي يظهر ضعفًا وتخاذلًا، وانتقد استخدام أمريكا لحق النقض (الفيتو) لمنع تمرير قرار يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، ما يثير غضب العالم والمنطقة على سياستها المنحازة.

‎وأكد غباشي أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أي انتصار عسكري على غزة، رغم مرور أكثر من شهرين على بدء العدوان، وأنه لم يفعل سوى ارتكاب جرائم بحق المدنيين، مشيرًا إلى أن قادة إسرائيل يواجهون أزمة سياسية وشعبية بعد خسارتهم في غزة.