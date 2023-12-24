المطربة بوسي تحتفل برأس السنة بحفلين غنائيين

تستعد المطربة الشعبية بوسي لاحياء حفلين غنائيين دفعة واحدة في احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة 2024 وذلك في يوم 31 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تحيي بوسي الحفل الأول داخل إحد الفنادق الكبرى المطلة على كورنيش النيل بالقاهرة، فيما تحيي الحفل الثاني بأحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة كل من النجم اللبناني وائل جسار والمطرب الشعبي عمر كمال.

ومن المقرر أن وتقدم بوسي خلال الحفل العديد من أشهر أغانيها منها:"آه يا دنيا" و"آلو آلو" و"أجازة" و"تعالى" و"عبده" و"شيكولاتة" وغيرها العديد من أغانيها.

وتعد المطربة بوسى واحدة من أهم الأصوات الشعبية على الساحة الغنائية، ورقمًا مهمًا فى المعادلة الغنائية بمصر والوطن العربى، ويصفها الموسيقيون بأنها تملك خامة صوتية رهيبة وحنجرة ذهبية تؤهلها لغناء كل النغمات والمقامات الموسيقية.

آخر أعمال بوسي الغنائية

وطرحت النجمة بوسي الفترة الماضية أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “مش شايفنهم” والتي قدمتها بـ"دابل زوكش" وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت بوسي في أغنية “مش شايفنهم” مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي ودابل زوكش وأروكسترا المايسترو هاني فرحات.

وتقول كلمات الأغنية:“حاضرة دماغي صاحبي حاضرة و السكه سالكه خضرا بـكبس و رجلي حاطة يسطا مبقفش ف المحطة راسي عالية فوق و واصلة انا مش شايفكم اصلا انا مش شايف غير اللي ف راسي الدنيا تشد و فيا ترازي انا كل ما اشوط يقولولي باصي لا لا لا انا رجلي تدب زي ما تحب دول ناس عايشين و ف كام تريب مفهمش ابطال طب مين يسد عشان احنا كدا كدا كدا كدا مش شايفنهم لو مهما يقولو مش سامعنهم احنا كدة وهنفضل كدة مزعلنهم مش شايفنهم دول هوا هوا مطيرنهم احنا كدة وهنفضل كدة مغلبنهم يندهونا يحسدونا يقلدونا لا يوحشونا انا مش شايفهم معديين في حياتنا معديين ومشيين اللي باعونا وودونا شمال ويمين ومش فارقيين اللي يروح يروح بابنا مفتوح وياروح ما بعدك روح اللي يروح يروح بابنا مفتوح ومع السلامة يا جروح مش شايفنهم لو مهما يقولو مش سامعنهم احنا كدة وهنفضل كدة مزعلنهم مش شايفنهم دول هوا هوا مطيرنهم احنا كدة وهنفضل كدة مغلبنهم يندهونا يحسدونا يقلدونا لا يوحشونا انا مش شايفهم انا مش شايفهم يا عيون مننا بتغيير انا مش شايفهم يا عيون مننا بتغيير انا مش شايفهم”.