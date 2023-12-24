لا يفوتك هذا المساء|اشتباك جديد في البحر الأحمر.. والأهلي يعلن عن راع جديد قبل المشاركة في السوبر المصري

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

قال محمد عبدالسلام المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، اليوم الأحد، إن سفينة حربية أمريكية حاولت إطلاق النار على طائرة استطلاع تابعة للجماعة، كانت تنفذ نشاطًا "استطلاعيًا" في البحر الأحمر، لكن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من سفينة متجهة جنوبًا، للمزيد اضغط هنا.

الأهلى يعلن عن راع جديد قبل المشاركة فى السوبر المصرى للأبطال

أعلن النادي الأهلي، عن راعٍ جديد للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، ليصبح الراعي السابع هذا الموسم 2023-2024، للمزيد اضغط هنا.

توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

أعلنت تل أبيب، تخصيص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة الغربية، وفقا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، للمزيد اضغط هنا.

مودرن فيوتشر يخوض تدريبه الأخير قبل مواجهة بيراميدز بكأس السوبر

خاض مودرن فيوتشر تدريبه الأخير مساء اليوم الأحد على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي قبل مواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري غدًا، للمزيد اضغط هنا.

"كله فالصو".. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" غدا

استقرت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “عصابة عظيمة” الذي تخوض بطولته النجمة إسعاد يونس على طرح الأغنية الدعائية للعمل والتي تحمل اسم “كله فالصو” مساء غدا الأحد، للمزيد اضغط هنا.

وزير الإعلام الفلسطينى: شعبنا يتعرض لحرب إبادة ومجازر غير مسبوقة فى غزة والضفة

صرح نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة ومجازر غير مسبوقة، تستهدف الوجود الفلسطيني بأكمله في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، الأمر الذي يتطلب وقفة عربية ودولية جادة لوقف هذا العدوان، للمزيد اضغط هنا.