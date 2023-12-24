الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"كله فالصو".. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" غدا

بهاء سلطان وأحمد
بهاء سلطان وأحمد سعد

استقرت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “عصابة عظيمة” الذي تخوض بطولته النجمة إسعاد يونس على طرح الأغنية الدعائية للعمل والتي تحمل اسم “كله فالصو” مساء غدا الأحد.

 

أغنية “كله فالصو” يقدمها كل من النجم بهاء سلطان والنجم أحمد سعد على طريقة الـ"ديو" ومن المقرر طرحها في تمام الساعة السادسة مساء عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

موعد طرح فيلم عصابة عظيمة بالسينمات

وقرر صناع فيلم "عصابة عظيمة" للنجمة إسعاد يونس، طرحه بدور عرض السينمات المصرية في شهر يناير مع بداية العام الجديد، حيث ينافس في موسم منتصف العام.

 

أحداث فيلم عصابة عظيمة

وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

 

صناع وأبطال فيلم عصابة عظيمة

فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

 

وتشارك ضمن أحداث الفيلم الفنانة عارفة عبد الرسول والتي تجسد خلال الأحداث دور سائقة توك توك وتظهر في مشهد واحد لكنه مشهد محورى تدور حوله الأحداث.

 

آخر أعمال إسعاد يونس السينمائية

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس في السينما فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.
 

عصابة عظيمة النجمة إسعاد يونس إسعاد يونس “كله فالصو فيلم عصابة عظيمة

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