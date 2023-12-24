عاجل.. توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

أعلنت تل أبيب، تخصيص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة الغربية، وفقا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

من ناحية أخرى، وصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إلى مصر برئاسة زياد النخالة الأمين العام للحركة، وذلك وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وتأتي زيارة وفد حركة الجهاد إلى القاهرة للتباحث حول الأوضاع الحالية بقطاع غزة.

قال متحدث عسكري اليوم الأحد إن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 8000 مقاتل فلسطيني في حرب غزة، مضيفا أن هذا الرقم استُخلص من إحصاءات للضربات المستهدفة والعمليات القتالية واستجواب الأسرى.

وترفض حركة الجهاد حتى الآن أي اتفاقات جديدة لتبادل محتجزين بأسرى مع إسرائيل قبل أن تنهي حملتها العسكرية على القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة.