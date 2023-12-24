الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

جريدة الدستور

أعلنت تل أبيب، تخصيص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة الغربية، وفقا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

من ناحية أخرى، وصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إلى مصر برئاسة زياد النخالة الأمين العام للحركة، وذلك وفقا  لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

 وتأتي  زيارة وفد حركة الجهاد إلى القاهرة للتباحث حول الأوضاع الحالية بقطاع غزة.

قال متحدث عسكري اليوم الأحد إن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 8000 مقاتل فلسطيني في حرب غزة، مضيفا أن هذا الرقم استُخلص من إحصاءات للضربات المستهدفة والعمليات القتالية واستجواب الأسرى.

وترفض حركة الجهاد حتى الآن أي اتفاقات جديدة لتبادل محتجزين بأسرى مع إسرائيل قبل أن تنهي حملتها العسكرية على القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة.

 

 

تل أبيب عاجل 20 مليون الضفة الغربية مليون دولار

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": وصول وفد من حركة الجهاد الإسلامى إلى مصر

مندوب البرازيل لدى مجلس الأمن: نُثمّن جهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة

قنابل ضوئية وأحزمة نارية.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد تطورات الأوضاع فى غزة

فصـائل فلسطينية: استهدفنا قوة إسرائيلية من 5 جنود فى بيت لاهيا

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

عثمان ميرغنى: "ود مدنى" لم تسقط بطريقة طبيعية والجيش كان الأقوى

الباز: الهجوم على مصطفى الفقى بسبب "درينك عبدالناصر" إرهاب فكرى

بعد "درينك عبدالناصر".. الباز يشبه مصطفى الفقى بالمتنبى ويطالب بتكريمه لا إرهابه

الأكثر قراءة

عاجل.. توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

"رفضني المخرج".. سبب رفض مشاركة سعاد حسني في فيلم الخطايا

الرئيس السيسى: الهدف الأساسى من جميع جهود الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم

إحالة البلوجر آية إيهاب إلى محكمة الجنايات

"القاهرة الإخبارية": وصول وفد من حركة الجهاد الإسلامى إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا"سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة