الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مودرن فيوتشر يخوض تدريبه الأخير قبل مواجهة بيراميدز بكأس السوبر

مودرن فيوتشر تدريبه
مودرن فيوتشر تدريبه الأخير

خاض مودرن فيوتشر تدريبه الأخير مساء اليوم الأحد على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي قبل مواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري غدًا.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نظيره نادي بيراميدز غدًا الإثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات.

جاء مران اليوم قويا وحماسيا وسادت حالة من التفاؤل بين اللاعبين الذين تعهدوا ببذل قصارى جهدهم غدًا بنصف نهائي كأس السوبر امام بيراميدز.

من جانبه أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر جاهزية فريقه لمواجهة الغد أمام بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المقام في ابوظبي.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “استعدينا بشكل جيد للبطولة، لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين، ونتطلع لتقديم مباراة قوية”.

وأردف: “كل لاعبي فريقي جاهزون للمباراة، لعبنا خلال ١٨ يوما و٥ مباريات، أمر صعب للغاية خاصة اننا لعبنا مباراتين منهم خارج مصر، ولكن كل العناصر جاهزة لمواجهة بيراميدز”.

وأشاد بقوة بيراميدز، مؤكدا أن الفريق المنافس يمتلك عناصر قوية ومديرا فنيا جيدا للغاية.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نظيره نادي بيراميدز غدًا الإثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات.

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