الأحد 24 ديسمبر 2023
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عالم

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

جريدة الدستور

قال محمد عبدالسلام المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، اليوم الأحد، إن سفينة حربية أمريكية حاولت إطلاق النار على طائرة استطلاع تابعة للجماعة، كانت تنفذ نشاطًا "استطلاعيًا" في البحر الأحمر، لكن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من سفينة متجهة جنوبًا.

وقال عبدالسلام: "فيما كانت طائرة استطلاع تابعة للقوات البحرية اليمنية تقوم بعمل استطلاعي عرض البحر الأحمر قامت بارجة أمريكية بإطلاق النار بطريقة هستيرية وبأسلحة متعددة... حيث انفجر أحد الصواريخ بالقرب من سفينة متجهة جنوب البحر الأحمر".

وأضاف أن السفينة تابعة لجمهورية الجابون، وكانت قادمة من أحد الموانئ الروسية.

وقال عبدالسلام: "البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أمريكا وحلفاؤها على النحو الذي هم عليه من البلطجة، وعلى الدول المشاطئة للبحر الأحمر أن تدرك حقيقة المخاطر التي تهدد أمنها القومي".

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