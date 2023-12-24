الأهلى يعلن عن راع جديد قبل المشاركة فى السوبر المصرى للأبطال

أعلن النادي الأهلي، عن راعٍ جديد للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، ليصبح الراعي السابع هذا الموسم 2023-2024.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستقام مباراة نصف النهائي غدًا الإثنين.

وأعلن نادي الأهلي عبر حسابه على فيسبوك، أن شركة "روميتيون للإطارات إيجيبت" ستكون ‎راعيًا رسميًّا للنادي الأهلي لمدة 3 سنوات.

وتعتبر شركة "روميتيون للإطارات إيجيبت" الراعي السابع للأهلي هذا الموسم بعد، اتصالات مصر، GLC، بنك أبوظبي الأول مصر، شركة شيل "shell" ومراسم للاستثمار والتطوير العقارى وشركة ليبتون تي أند إينفيوشن.

معروف يدير الأهلي وسيراميكا.. وأمين عمر لمواجهة بيراميدز وفيوتشر

وكانت أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قائمتي حكام مواجهتي الأهلي مع سيراميكا كليوبترا، وفيوتشر مع بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

واختارت لجنة الحكام محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا، ويعاونه المساعدان سامي هلهل وسمير جمال، والحكم الرابع محمود البنا، بينما سيتواجد طارق مجدي كحكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه محمود أبو الرجال، إلى جانب حكم الـ VAR الاحتياطي هاني عبد الفتاح.

كما تم اختيار أمين عمر لإدارة مباراة فيوتشر وبيراميدز، ويعاونه المساعدان أحمد توفيق ويوسف البساطي، والحكم الرابع محمد عادل، بينما سيتواجد محمود عاشور كحكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه أحمد حسام طه، إلى جانب حكم الـVAR الاحتياطي وائل شعبان.

تقام بطولة السوبر المصري في الأراضي الإماراتية، حيث يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوبترا، ويواجه فيوتشر نظيره بيراميدز، في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، ويلتقي الفائزان بالمواجهة النهائية في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

اقرأ أيضًا.. كأس السوبر| معروف يدير الأهلي وسيراميكا.. وأمين عمر لمواجهة بيراميدز وفيوتشر