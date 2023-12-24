الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر المصرى.. مدرب سيراميكا كليوباترا: الأهلى لن يتأثر بضغط المباريات

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

أكد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، صعوبة مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر إقامتها، غدًا، في نصف نهائي السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في مستهل مباريات كأس السوبر المصري للأبطال على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات.

وقال الرمادي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "التنظيم الرائع للبطولة والعمل المحترف شيء مشرف للغاية، لقد لمسنا تلك الاحترافية هنا وهذا ليس غريبًا على دولة الإمارات".

وأضاف: "هذه البطولة أول بطولة خارجية لفريق سيراميكا وهو فريق حديث العهد بالدوري وفي خلال سنوات قليلة وصل لتلك البطولة العملاقة ونحن بالتأكيد نريد إظهار قدرات تليق بنا".

وتابع: "العمل المحترف في سيراميكا يجعلنا نشعر أننا متواجدون في نادٍ محترف، أوجّه الشكر للإدارة على صناعة أجواء أكثر احترافية ومن الصعب أن تجد فريقًا يصل لهذه البطولة إلا من خلال عمل متميز".

وواصل حديثه: "البطولة هامة بالنسبة لنا ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا، لقد أخذنا في الاعتبار عدم اللعب لمدة 10 أيام هذا قد يؤثر على رتم الفريق، لكن اللاعبين لديهم من الخبرة حتى يظهروا أداء فنيًا مميزًا".

وأردف: "نحترم تاريخ الأهلي ونعمل بجدية، لكن الفوارق ليست كبيرة بين الفريقين لأننا نمتلك فريقًا مميزًا".

وأوضح "لا أعتقد أن الأهلي سيتأثر بسبب ضغط المباريات، خاصة أن الرتم عنده عال لكونه لعب مباريات كثيرة، بينما نحن جلسنا فترة لم نلعب وأخذنا راحة".

وتطرق للحديث: "المباراة دعاية للكرة المصرية والدوري المصري، أعتقد أننا جئنا وهدفنا الأول حصد اللقب مثل باقي الفرق، التباري والتوفيق وعدمه حساباته كثيرة، فريقنا محترم وأتمنى أن يُحالفنا التوفيق".

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