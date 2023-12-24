الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: نسعى للتتويج باللقب.. وننتظر دعم الجماهير غدًا أمام سيراميكا

مارسيل كولر
مارسيل كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  إن مباراة سيراميكا ‏كليوباترا التي تقام غدًا في نصف نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال بالإمارات، لن تكون ‏سهلة، وذلك في ضوء الأداء والنتائج التي قدمها فريق سيراميكا، مشددًا على أن الفريق يسعى ‏بكل قوة للفوز باللقب ويحتاج إلى جماهيره غدًا في ملعب المباراة.‏

وأضاف كولر خلال حديثه اليوم بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: خضنا مباراة قوية يوم ‏الجمعة أمام أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية، وبدأنا التحضير أمس في جدة لمواجهة ‏سيراميكا، حيث خاض اللاعبون الذين شاركوا أمام بطل اليابان تدريبات استشفائية فيما أدى ‏باقي اللاعبين تدريباتهم كاملة.‏‎ ‎ 

وشدد المدير الفني على أن لاعبي الأهلي يمتلكون الخبرات وقادرون على التعامل مع ضغط ‏المباريات، لافتًا إلى أن قائمة الفريق تضم عناصر مميزة من اللاعبين وأي لاعب يشارك غدًا ‏سيكون على قدر المسئولية.‏

كما أكد كولر ثقته في اللاعبين وأنهم سيبذلون أقصى ما لديهم من منطلق المسئولية التي ‏تقع على عاتقهم، وسيكونون في كامل تركيزهم غدًا.‏

واسترسل المدرب السويسري: لا مجال للتهاون أو تقديم أعذار أو الشكوى لأي سبب. السوبر بطولة مهمة ونسعى إلى الفوز بها.‏

وتطرق كولر للحديث عن إهدار الفرص، مؤكدًا أن الفريق يخلق فرصًا أكبر ولكن يتم ‏إهدارها بسبب غياب عنصر التوفيق وعدم التركيز في بعض الأحيان، مطالبًا اللاعبين بأن ‏يثقوا بأنفسهم مع وجود شراسة أمام المرمى، إلى جانب دور الجهاز الفني الذي سيعمل على ‏علاج هذا الأمر خلال التدريبات وسيكون القادم أفضل.‏

والتمس المدير الفني العذر لجماهير الأهلي في وجهة نظرهم، خاصة أنهم لا يرون تدريب الفريق ولا يشاهدون حالة بعض اللاعبين، والذين ‏يتعرضون لضغوط كبيرة قد تتسبب في تراجع المستوى للبعض منهم وفقًا لخبراتهم، وهو ‏ما يقدره ويسعى إلى مساعدة جميع اللاعبين.‏

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أن المنافس وجاهزية اللاعبين هما من ‏يحسمان اختياراته، وأن الجميع يؤدي بشكل جيد خلال مشاركته مع الفريق.

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