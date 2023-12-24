الأرمن الكاثوليك فى مصر يحتفلون بالعيد.. تعرف على كنيستهم

ترأس رؤساء الكنائس التي تتبع التقويم الغريغوري، اليوم الأحد، احتفالات عيد الميلاد المجيد، كما يتمم الكنائس الكاثوليكية المختلفة احتفالاتها بمقارها المختلفة، وعلى رأسها الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الذي يترأس الاحتفالات في كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.

كنيسة الأرمن الكاثوليك

وتحتفل أيضًا بالعيد كنيسة الأرمن الكاثوليك، برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، ظهرت طائفة الأرمن الكاثوليك في مصر في العام 1734 إذ ضمّت 40 أسرة، وبنت هذه العائلات كنائس عدّة، أوّلها كنيسة القديس غريغوريوس المنوّر. في العام 1926، افتُتحت كاتدرائيّة الأرمن الكاثوليك في القاهرة، وتبعها أربع كنائس ومدرسة، وبلغ عددها تقريبًا ألف نسمة في مدينتيّ القاهرة والإسكندريّة، ومعظمهم يعملون في الصاغة والتجارة والتصوير.

والكنيسة الأرمنية الكاثوليكية هى كنيسة للأرمن التابعين للكرسي البابوي الروماني وتتبع المسيحية الكاثوليكية الشرقية، ومقرها البطريركي في بزمار بلبنان، ويتواجد الأرمن الكاثوليك في بلاد الشتات خارج أرمينيا في حلب و‌دمشق و‌لبنان و‌بغداد و‌البصرة، إضافة إلى مصر و‌الولايات المتحدة، ولهم العديد من الكنائس التي تمتاز بطابعها المعماري الأرمني الفريد، إضافة إلى اهتمامهم بالثقافة من فنون المسرح والدور الثقافية والرقص الشعبي الأرمني والموسيقى والغناء والرسم والفنون الأخرى.

وعن تاريخ الكنيسة الأرمينية في مصر، قال الأنبا كريكور أغسطينوس كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك في مصر والسودان وإفريقيا: "كنائسنا في مصر والسودان وسائر إفريقيا من قديم الزمان، ولنا تاريخ عريق في هذه البلاد، ودخلت الكنيسة الأرمينية إلى مصر في القرن الثامن الميلادي، وزاد عدد أتباعها في القرن الثاني عشر، وحدثت زيادة أخرى في عدد الأرمن في القرن السادس عشر، وفي القرن العشرين حدثت زيادة أخرى عقب المجازر الأرمينية التي حدثت على يد العثمانيين الأتراك في العام 1915، وهو ما نُخلده باحتفال سنوي عالمي يحل يوم 24 أبريل".

بينما تشهد رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمى بعيد الميلاد المجيد، يوم الجمعة الموافق ٥ يناير ٢٠٢٣، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور السادة والسيدات الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يستقبل المهنئين بالعيد صبيحة يوم العيد الموافق 7 من يناير بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.