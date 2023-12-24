مع احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد.. ماذا تعرف عن الكنيسة القبطية الكاثوليكية؟

يترأس رؤساء الكنائس التي تتبع التقويم الغريغوري، اليوم الأحد، احتفالات عيد الميلاد المجيد حيث يتمم الكنائس الكاثوليكية المختلفة احتفالاتها بمقارها المختلفة، وعلى رأسها الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الذي يترأس الاحتفالات في كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.

الكنيسة القبطية الكاثوليكية



وعن الكنيسة القبطية الكاثوليكية فلقد أسّسها القديس مرقس الإنجيلي طائفة الأقباط الكاثوليك كما يقول التقليد، وقد أوفده القديس بطرس هامة الرسل لتبشير البلاد المصريّة، فأدّى رسالته ومات شهيدًا في العام 62. وتضمّ حاليًّا 8 إيبارشيّات هي الإيبارشيّة البطريركيّة، وإيبارشيّة الإسماعيليّة وتوابعها، وإيبارشيّة الجيزة وبني سويف والفيوم، وإيبارشيّة المنيا، وإيبارشيّة أبو قرقاص وتوابعها، وإيبارشيّة أسيوط، وإيبارشيّة سوهاج، وإيبارشيّة طيبة وتوابعها.



ويحتفل كذلك بالعيد الكلدانية برئاسة الخور أسقف بولس ساتي الذي يترأس الاحتفالات ببازليك سانت فاتيما بمصر الجديدة، والمارونية برئاسة المطران جورج شيحان الذي يترأس الاحتفالات بمقر المطرانية بشارع حمدي بغمرة، والأرمينية برئاسة المطران كريكور أغسطينوس كوسا، بمقر المطران بشارع صبري أبو علم بوسط القاهرة.



وكذلك اللاتينية برئاسة المطران كلاوديو لوراتي، والملكية برئاسة المطران جان ماري شامي، وطائفة السريان الكاثوليك برئاسة المطران إيلي جوزيف وردة.



وعلى رأس الكنائس المحتفلة بالعيد اليوم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية برئاسة المطران الدكتور سامي فوزي، الذي يترأس طقوس ومراسم القداس الإلهي بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.



هذا ويترأس قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا، احتفالات كنيسة الروم الأرثوذكس، اليوم الاثنين بمقر البطريركية في منطقة الحمزاوي بحي الأزهر بالقاهرة.



بينما تشهد رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمى بعيد الميلاد المجيد، يوم الجمعة الموافق ٥ يناير ٢٠٢٣، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.